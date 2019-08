Das bedeuten Ihre Träume

Ausfallende Zähne Träume, in denen Ihnen Zähne aus dem Mund fallen, bedeuten, dass es Ihnen nicht so gut geht und Sie das Gefühl ­haben, Kraft und Selbst­vertrauen zu verlieren. Tod Fangen Sie gerade einen neuen Job an? Sind Sie dabei umzuziehen oder sind eine neue Beziehung eingegangen? Träume vom Tod bedeuten, dass Sie sich von etwas verabschieden müssen. Häufig geht es dabei um Wesentliches. Etwas „stirbt“, weil Sie eine neue Richtung einschlagen. Schule oder Arbeit Wenn Sie davon träumen, bei wichtigen Ereignissen zu spät zu kommen, haben Sie wahrscheinlich Angst, andere könnten Ihr „echtes“ Wesen sehen. Essen Menschen, die vom Essen träumen, haben etwas in ­ihrem Leben, das sie „verhungern“ lässt, aber auch ihre Energie aufsaugt. Sie arbeiten hart und haben viel Stress. Sie sind nackt Jeder hat das schon mal geträumt: Sie halten eine Präsentation oder sind auf einer Party und stellen mit Schrecken fest, dass Sie nackt sind. Das bedeutet, dass Sie sich verwundbar fühlen. Sie fliegen Wenn Sie vom Fliegen träumen, fühlen Sie sich frei. Sie sind mit Ihrem Leben zufrieden. Haben Sie allerdings Angst zu fallen, fürchten Sie sich wahrscheinlich vor Herausforderungen. Wenn Sie fliegen und Angst haben, mit etwas zusammenzustoßen, gibt es etwas oder jemanden in Ihrem Leben, das/der Ihnen im Weg steht. Sie werden verfolgt Im täglichen Leben haben Sie die Neigung, Dinge zu vertagen. Genau diese Dinge verfolgen einen dann nachts in den Träumen. Auf diese Weise versucht das Unterbewusstsein zu motivieren, um endlich aktiv zu werden. Sie werden berühmt Träumen Sie vom Berühmtsein, haben Sie das Gefühl, dass das was Sie tun, nicht wertgeschätzt wird. Achten Sie drauf, welcher Star in ­Ihrem Traum vorkommt – so würden Sie nämlich gern sein.