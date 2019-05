'Betten Reiter': Neue Hi-Tech-Filiale im SCS Wels

Heute eröffnet im SCW Wels eine neue Betten-Reiler-Filiale, bei der das Einkaufserlebnis im Vordergrund steht. Bewährte Highlights des Ladenbaus wie die digitale Preisauszeichnung und Digital Signage findet man im neuen Shop genauso wie spannende Innovationen bei den Videowalls bis hin zur Akustik. Naturholz und ein ausgefeiltes LED-Beleuchtungskonzept schaffen eine wohnliche Atmosphäre, die dem Kunden eine gute Vorstellung ermöglicht, wie es bei ihm zu Hause wirkt. Große Showflächen sind Fixpunkte der Ausstellung. Das erleichtert die Kaufentscheidung.

Nachhaltigkeit trifft auf Digitalität

Das Unternehmen holte jede Menge Home-Trends von internationalen Messen und aus Österreich in seine neue Filiale. Insbesondere sticht das umfassende Sortiment an Fairtrade-, Bio- und vegan-zertifizierten Textilprodukten hervor – vieles davon aus der hauseigenen, österreichischen Produktionsstätte in Leonding.

© Betten Reiter GmbH

Schlaf-DNA Ermittlung

Betten Reiter bietet am neuen Standort im integrierten Schlafstudio den Kunden ärztlich geprüfte und Aktion-Gesunder-Rücken-zertifizierte Schlafberater zur Seite. „Neben der großen Auswahl an Qualitätsprodukten setzen wir auf umfangreiche Beratungsleistungen und führen in Österreich gänzlich neue Services ein wie die erste ‚ergo-sleep‘ Schlaf-Erlebniskabine“, erklärt Peter Hildebrand. In der ergo sleep Schlaf-Erlebniskabine wird die persönliche „Schlaf-DNA“ ermittelt, um das perfekte, individuelle Bett als Ganzes zusammenzustellen. Kunden haben die Möglichkeit, bei konfigurierten Betten aus verschiedensten Varianten zu wählen – zum Beispiel bei Boxspringbetten aus mehr als 5.000 Möglichkeiten. Diese Betten kommen nicht von der Stange, sondern werden auf die Schlaf-DNA des Kunden abgestimmt, mit maßgeschneiderter Matratze und – erstmals bei Boxspringbetten – mit individuell einstellbarer Unterfederung.