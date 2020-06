Barbara Meier: Es wird ein Mädchen!

Die schwangere Barbara Meier (33) bekommt ein Mädchen. Das verriet das Model dem Magazin "Gala" und dem Fernsehsender RTL. Meier sagte auch, dass ihr österreichischer Ehemann Klemens Hallmann (44) bei der Geburt des Kindes in rund zwei Monaten mit in den Kreißsaal will. "Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt. Männer können in der Schwangerschaft ja wenig aktiv teilhaben", sagte Meier. Die Gewinnerin der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" und der Unternehmer Klemens Hallmann haben im vergangenen Jahr in Venedig geheiratet.

Traditionelle Werte bei der Erziehung

Im Mai hat MADONNA bei Barbara Meier nachgefragt, wie sie sich als zukünftige Mutter sieht: "Ich möchte meinem Kind gerne traditionelle Werte mit auf den Weg geben, die ich auch von meinen Eltern bekommen habe. Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Manieren … Auf der anderen Seite möchten wir unser Kind aber auch weltoffen erziehen. Es wird denke ich eine Mischung zwischen Tradition und Moderne."