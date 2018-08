Auch er hat eine Narbe im Gesicht

Tausend mal gesehen, niemals bemerkt? In den vergangenen Tagen sorgte Herzogin Kates Narbe an der Schläfe für Schlagzeilen, und nun hat man einen "Makel" an der Stirn von ihrem Gatten entdeckt. Wie der Romanheld Harry Potter hat der britische Thronfolger ein sichtbares Andenken an eine Verletzung aus Teenagertagen.

In den 90ern war die Narbe an der Stirn noch deutlicher sichtbar.



© Getty

Mittlweile verblasst: Man muss ganz genau hinsehen, um die Narbe zu erkennen.



© Getty

Beim Golfen verletzt

Den Cut zog sich Prince William sich als Jugendlicher beim Golfspielen zu. Der Schläger eines Freundes landete aus Versehen in seinem Gesicht und fügte ihm die Verletzung zu.