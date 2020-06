Astro-Sommer: Merkur im Krebs bringt Liebeskrisen

Das Jahr 2020 markiert für viele einen Wendepunkt im Leben. Durch die Coronakrise ist ein halbes Jahr nach dem Beginn der neuen Dekade ist nichts mehr so, wie es davor war. Doch alle Sternzeichen profitieren von diesem Reset-Knopf. Astrologisch gesehen ist 2020 ein gutes Jahr, um sich neu zu sortieren: Egal ob Neustart oder Festigung bewährter Strukturen - alle Tierkreiszeichen sollten diese Umbruchphase für sich nützen. Dieses Jahr steht in der Regentschaft des Mondes. Er steht für das Gefühl und den familiären Zusammenhalt, für Nähe und Vertrautheit. In den vergangenen Monaten waren es genau diese Dinge, die uns bei der Bewältigung der Coronakrise geholfen haben.

Rückläufiger Merkur sorgt für Emotionen

Seit dem 18. Juni ist der Merkur rückläufig. Bis zum 12. Juli sorgt er - wie immer - für ein Emotionschaos. Der Planet steht für Kommunikation, Vernunft und Reisen. Je nachdem, wo er sich befindet, reagieren wir überhitzter, haben Schwierigkeiten dabei, uns richtig mitzuteilen und handeln kopfloser. Deshalb gilt für die kommenden Wochen: Ausharren und keine übereilten Spontan-Entscheidungen treffen.



Diesmal steht der Merkur im Krebs, weshalb wir dazu zum Grübeln neigen: Man ist sensibler als sonst und nimmt sich Themen an, die man seit Monaten auf die lange Bank schiebt. Endlich kommen wir nach reifer Überlegung zu Entschlüssen, lösen Konflikte und führen Gespräche, die längst überfällig waren. Überhaupt steht jetzt bei vielen Paaren das gesprochene Wort eine große Rolle. Nutzen Sie die kontemplative Phase für die Beziehungsarbeit - der Merkur macht uns alle jetzt zu guten Zuhörern. Widder, Krebse, Waagen und Steinböcke besonders emotional werden, Fische und Skorpione bleiben hingegen cool.

Wer profitiert von der Sternkonstellation?

Stiere, Fische und Jungfrauen dürfen sich über einen guten Start in den Sommer freuen: Sie können gut mit den Merkur-Vibes im gefühlsintensiven Krebs umgehen und profitieren von den Energien.