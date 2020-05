Adele: Ihre Diät im Check

Der Wunsch nach weniger Kilos auf der Waage begleitet viele Menschen ein Leben lang. Ob aus gesundheitlichen oder ästhetischen Gründen – viele Frauen und Männer versuchen sich an immer neuen Diäten und Methoden der Gewichtsreduktion. Was vielen der zahlreich kursierenden Trend-Diäten und Ernährungskonzepte fehlt, ist ihre Langlebigkeit. Eine neue Methode findet immer mehr Anhänger, darunter auf Prominente, allen voran Adele. Sie schwört auf die "Sirtfood"-Methode und soll 50 Kilo dank der Ernährungsumstellung verloren haben. Das Tolle an dem Konzept:Die leichte Vereinbarkeit des Gewichtsmanagements mit dem Alltag, denn Genuss ist erlaubt.

Adele postete einen Schnappschuss ihres 32. Geburtstags auf Instagram und überraschte mit ihrer neuen Modelfigur.

Nächste Trend-Diät?

Mit diesem Foto wird Adele wohl einen Hype um die Sirtfood-Diät auslösen. Das Prinzip der Methode? Bestimmte Enzyme, die sogenannten Sirtuine, stehen in dem günstigen Verdacht, Gewichtsverlust zu begünstigen. Britische Ernährungsmediziner sind sich sicher, dass Sirtuine eine wichtige Rolle beim Stoffwechseln spielen. „Nehmen wir genügend Sirtuine respektive Resveratrol (aktiviert körpereigene Sirtuin-Enzyme), durch die Nahrung auf, dann unterstützen wir den Fettstoffwechsel und setzen den Zellstoffwechsel auf Sparflamme, was den Alterungsprozess hinauszögert“, so die Entwickler Aidan Goggins und Glen Matten. Sirtuine – daraus abgeleitet die Kurzform „Sirt“ – gehören zur Gruppe der Enzyme (Eiweißmoleküle). Enzyme sind an jeder Stoffwechselreaktion im menschlichen Körper beteiligt. Ohne Enzyme können weder Vitamine noch Mineralstoffe oder Hormone ihre Aufgaben erfüllen. Sirtuine sind vor allem am Aufbau der Muskulatur, an der Stärkung des Immunsystems und an der Fettverbrennung beteiligt, zudem schützen sie die Zellen vor Stress, indem sie die Produktion von freien Radikalen verhindern. Wer Lebensmittel mit entsprechendem Enzymgehalt zu sich nimmt, tut also etwas für die Figur – und für die Jugend.

Genuss erlaubt. Viele Sympathiepunkte gewinnt die Ernährung nicht nur durch prominente Vertreterinnen wie Adele oder auch Schauspielerin Rachel Weisz. Auch die Tatsache, dass „Sirtfoods“ wie Rotwein, (schwarzer) Kaffee und dunkle Schokolade auf der Liste der erlaubten Foods stehen, lässt viele Diätgeplagte aufatmen: Genuss ist also trotz konsequenter Ernährung möglich – allerdings, so viel sei gesagt, nur in sehr kleinen Mengen. Denn wenn wir davon sprechen, dass Schokolade erlaubt ist, dann sind damit ein bis zwei Stückchen Schokolade (Kakao-Anteil von mindestens 85 Prozent) täglich und maximal drei Viertel Rotwein pro Woche gemeint. Maßvoller Genuss ist also entscheidend, denn auch die Sirtfood-Diät ist keine Wunderkur, die die Pfunde ohne jegliche Disziplinaufbringung schmelzen lässt. Wie jede andere Ernährungsumstellung funktioniert sie vor allem durch die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Mahlzeiten, mit dem Fokus auf gesunden Lebensmitteln und natürlich auch aufgrund der Kalorienrestriktion.

Phasen-Diät. Die Erfinder der Sirtfood-Diät empfehlen einen Phasen-Fahrplan: Um die möglichst besten Ergebnisse zu erzielen, steht zu Beginn eine strenge Phase, die insgesamt sieben Tage lang dauert. In den ersten drei bis vier Tagen dürfen laut Erfindern nur 1.000 Kalorien täglich gegessen werden. Dieser Start soll den Gewichtsverlust beflügeln und den Körper in den richtigen Stoffwechselmodus bringen. Ab dem vierten oder fünften Tag darf die Kalorienmenge auf 1.500 hochgeschraubt werden. Phase zwei richtet ihren Fokus auf die Erhaltung: Drei Mahlzeiten mit Sirtfoods und dazu ein Green Juice pro Tag sollen jetzt sein. Die „offizielle“ Kalorienrestriktion fällt weg, bleibt jedoch logischerweise ein Erfolgsfaktor.

Einkaufsliste: Die Top-Sirtfoods Zum Geniessen: • Rotwein, am besten Spätburgunder • Zartbitterschokolade (Kakao-Anteil von mind. 85 Prozent) • schwarzer Kaffee • grüner Tee (Matcha) Gemüse, Obst, Gewürze: • Sellerie • Rucola • roter Chicorée • Grünkohl • rote Zwiebeln • Erdbeeren • Heidelbeeren • rote Äpfel • Chili • Petersilie • Maggikraut • Kurkuma • Knoblauch Sonstige Basics: • Olivenöl, extra vergine • Kapern • Tofu • Buchweizen (z. B. Flocken und Nudeln) • Walnüsse