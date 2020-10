7 Tipps für besseres Arbeiten daheim

1. Struktur schaffen Ein strukturierter Tagesablauf schützt vor Ablenkungen und erhöht somit die Produktivität. Abendschichten können somit eher vermieden werden. Bereiten Sie sich auf einen Arbeitstag vor, als würden Sie ins Büro gehen. Starten und beenden Sie die Arbeit zu fixen Zeiten. Tipp: Digital-Detox-Phasen am Feierabend und eine am besten aktive Tätigkeit die Freude macht in einem anderen Umfeld. Arbeit und Privatleben deutlich trennen! 2. Pausen, Pausen, Pausen! Bettina Wittmann, Expertin für New Work & Remote-Arbeit, empfiehlt die Pomodoro-Technik: Die Methode des Zeitmanagements verwendet einen Kurzzeitwecker, um Arbeiten in 25-Minuten-Abschnitte zu teilen. In diese Zeit sollen eine (oder mehrere kleine) Tasks ohne Ablenkung absolviert werden. Nach jeder Einheit 5 Minuten pausieren und entspannen (z. B. durch Bewegung). Nach vier Arbeitseinheiten kommt dann eine längere Pause von 25 Minuten. Erfinder Francesco Cirillo verwendet eine Eieruhr in Tomatenform (Anm.: Pomodoro heißt im Italienischen Tomate). 3. Bewegung zur Routine machen Wege – z. B. zum Arbeitsplatz oder zu Kollegen fallen im Homeoffice weg. Die ohnehin schon reduzierte Alltagsbewegung droht auf ein Minimum zu schrumpfen. Nutzen Sie Ihre Pausen für Bewegung, z. B. um den Block zum Café – an die 7.000 Schritte sollten es an Tagen ohne Sport werden. 4. Gesundes Umfeld Egal, ob Laptop oder Riesenbildschirm: Der obere Monitor-Rand sollte auf Augenhöhe stehen. Bildschirm auch etwas nach oben kippen. Das Gesicht sollte einen Abstand von 45 bis 75 Zentimetern zum Schirm halten. So können Sie das ganze Bild erfassen, ohne dass sich der Kopf drehen muss. 5. Auf den Rücken achten Um Schmerz & Verspannung vorzubeugen: Setzen Sie auf aktives Sitzen und wechseln Sie wenn möglich zwischen sitzender und stehender Position ab. Eine zurückgelehnte Haltung ist besser als eine schnurgerade. Bewegen Sie sich in jeder Pause (Tipp: Stretching und Kräftigung). Und: Nicht (zu lange) am Smartphone arbeiten! Die unnatürlich geneigte Haltung des Kopfes führt zu Nackenproblemen und damit oft zu Kopfschmerz. 6. Auf Kalorien und Ernährung achten Wichtig für Stressesser. Im Homeoffice kann man nicht nur eine Naschlade, sondern gleich die Küche plündern. Fixieren Sie Essenszeiten, verzichten Sie auf Snacks, setzen Sie auf frische, natürliche Speisen. 7. Für gutes Klima sorgen Damit ist nicht nur der respektvolle Umgang mit KollegInnen via Telefon und Mail gemeint. Auch das Raumklima ist von zentraler Bedeutung. Genügend Luftfeuchtigkeit (mind. 45 Prozent) und moderate Temperaturen sind wichtig für Schleimhäute/Immunsystem und beugen dem trockenen Auge vor. Wichtig: Räume nicht überheizen und viel lüften! Buchtipp „Home-Office –Erfolgreich von zu Hause arbeiten“ von Rositta Beck. Verlag Junfermann um 17,99 Euro.