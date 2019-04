6 inspirierende Frauen, die die Welt verändern

© Getty Images

Alles für die Fisch. Als ehemalige Journalistin versteht es Claire Nouvian, tief in Geschichten einzutauchen. Im Laufe ihrer Karriere verschlug es die gebürtige Französin in das Monterey-Bay-Aquarium (Kalifornien), wo sie ein ­großes Interesse für Tiefseelebewesen entwickelte. Die Neugier schlug in eine politische Mission um, als sie nach zahlreichen Recherchen herausfand, dass die Tiefsee mit all ­ihren Korallen und tierischen Lebensformen durch ­unkontrollierten Fischfang bereits seit 30 Jahren ausgebeutet wird. Als Konsequenz daraus gründete sie die

Organisation Bloom, mit der sie ein Verbot der Tiefsee-Schleppnetzfischerei in Europa erwirken konnte. Für dieses Engagement wurde sie 2018 mit dem Nobelpreis in Umweltfragen – dem Goldman-Preis – ausgezeichnet.