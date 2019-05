250 Aussteller zeigen alles rund ums Baby

Pünktlich zum Muttertag steigt die größte Baby-Messe Österreichs.

Rudolfsheim. Wenn unzählige Babys durch die Wiener Stadthalle krabbeln, laufen, getragen oder gefahren werden, ist es wieder so weit: Die Baby-Expo, Österreichs größte Ausstellung rund um Kleinkinder und Babys, öffnet ihre Pforten.



Von Freitag bis zum sonntäglichen Muttertag, an dem es eine eigene Mama-Happy-Hour gibt, zeigen 250 Aussteller in der Stadthalle die neuesten Produkte und Infos am Baby-Sektor. Auf Themen-Inseln wird Wissenswertes zu den Kleinsten präsentiert, interaktive Information, Workshops und Vorträge bieten Hochkarätiges zu Ernährung, Verkehrssicherheit und auch Amtswegen.

Highlight des täglichen Programms auf der Hauptbühne ist alljährlich der viel umjubelte Väter-Wickelwettbewerb, bei dem geschickte Papas Preise vom Babyphone bis zum Kindersitz einheimsen können. Für kleine Gourmets gibt es eine Gratis-Verkostung hochwertiger Babynahrung, in der Schwangeren- und Still-Lounge wartet ein Relax-Bereich auf werdende und frisch gebackene Mütter. Eintritt an der Kassa: 12 Euro.