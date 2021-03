10 Strategien, wie Sie künftig Ihr Leben meistern

Man ist der Pandemie und ihren Folgen nicht hilflos ausgeliefert, weiß Psychologin Brigitte Bösenkopf. Das Interview: „Seien sie milde zu sich selbst!“ © Brigitte Bösenkopf: Die Psychologin macht zukunftsfit nach Corona. Gerade Frauen fühlen sich jetzt oft besonders gestresst. Was empfehlen Sie als Strategie? Bösenkopf: Frauen wollen oft niemanden enttäuschen. Der Alltag muss aber nicht immer perfekt gemanagt sein. Fragen Sie sich: Wo raube ich mir durch meine Erwartungen die Lebensfreude? Was sollte ich verändern? Seien Sie einfach milde zu sich selbst!

Viele von uns liegen nächtelang wach, haben Sorgen. Wie am besten dagegensteuern? Bösenkopf: Lesen, meditieren oder aber auch Hausarbeiten machen. Studien zeigen, dass durch Putzen als Routinehandlung im Gehirn Belohnungsstoffe ausgeschüttet werden, die uns entspannen!

Kann man die Coronakrise eigentlich auch als Chance sehen? Bösenkopf: Durchaus. Frauen, die ihren Job plötzlich nur mehr online machen mussten, erzählten mir, wie stolz sie waren, „digital fit für die Zukunft“ zu sein, andere wiederum hatten das Vertrauen in ihre Fähigkeiten gestärkt und neue Techniken zur Stressbewältigung gelernt. Und viele haben auch Kraft aus der gemeinschaftlichen Verbundenheit in der schwierigen Zeit geschöpft. Überhaupt sollte man auch private Wünsche als Ziele formulieren und zum aktiven Gestalter des eigenen Lebens werden, und nicht nur einfach darauf warten, was kommt.