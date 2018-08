Leading Ladies 2018

Ein gutes Herz, kreativer Ideenreichtum, den nötigen Charme – und jede Menge Ausdauer, ihre Leidenschaft mit viel Energie voranzutreiben – das macht eine Leading Lady für mich aus“, ­erklärt Star-Moderatorin Silvia Schneider, die sich derzeit – ebenso wie das MADONNA-Team – mitten in den Vorbereitungen für die große Gala-Nacht von und für ­Frauen befindet. Zum vierten Mal führt Schneider durch den Leading Ladies Award – und dieser blickt auf eine noch längere Erfolgsgeschichte zurück: Zum bereits elften Mal werden Frauen von MADONNA für ihre besonderen Leistungen geehrt. In diesem Jahr werden im Wiener Schloss Belvedere unter dem Motto „Rot-Weiß-Rot“ ausschließlich Österreicherinnen für ihre Erfolge im letzten Jahr mit der gläsernen, von Ausnahmekünstlerin Mercedes Helnwein designten Statuette ausgezeichnet.

In sieben Kategorien wurden heuer ­insgesamt 27 Powerfrauen nominiert. Frauen, die in Politik, Wirtschaft, Unterhaltung, Mode, Gesundheit, durch soziales Engagement oder als New Face of the Year für Furore sorgten. Im Rahmen eines mehrwöchigen Onlinevotings wurden die Siegerinnen ermittelt – und diese werden am kommenden Dienstag mit ihren Preisen überrascht.

Hochkarätige Gäste haben sich freilich auch heuer wieder angesagt: Neben Spitzenpolitikerinnen wie Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und SPÖ-Frauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek (beide in der Kategorie Politik nominiert) werden etwa die Topmodels Eleonore Habsburg und Wahlösterreicherin Barbara Meier auf dem Red Carpet für Blitzlichtgewitter sorgen. Extra aus Mallorca eingeflogen kommt Schauspiel-Ikone Sonja Kirchberger. „Eine Nacht mit so viel Frauenpower kann ich mir einfach nicht entgehen lassen“, freut sich die einstige „Venusfalle“ und erfolgreiche Working Mum auf den Abend. Über die Highlights der Leading-Ladies-Gala-Nacht berichten wir in der nächsten Ausgabe von MADONNA und live hier auf MADONNA24.