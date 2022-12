Lassen Sie sich nicht binden: 6 Tipps, um Gelegenheitssex zu genießen

Sex kann erstaunlich sein, auch wenn es keine Beziehung in der Geschichte gibt. Außerdem erfahren Sie, wann es am besten ist, Gelegenheitssex zu VERMEIDEN.

Die Tatsache, dass Sie nicht in einer Beziehung sind, bedeutet nicht im Entferntesten, dass Sie Ihr Sexleben aufgeben müssen. Neben allem, was Sie bei der Selbstbefriedigung allein oder in Gesellschaft erforschen können, ist Gelegenheitssex eine schöne Alternative, um sich zu vergnügen.

Wie der Name schon sagt, ist Gelegenheitssex Sex ohne Bedingungen. Es kann mit einem Freund sein, mit einer Person, die Sie in der Nacht getroffen haben und bei der die Chemie stimmt. Es kann sogar mit ein und derselben Person über einen längeren Zeitraum sein, solange Sie Verantwortung übernehmen (verwenden Sie immer Kondome) und sich auf beiden Seiten bewusst sind, dass das Ziel dieser Begegnungen das Vergnügen ist und nicht mehr als das.

Das kann über eine App, Instagram, Facebook, WhatsApp, eine persönliche Begegnung usw. geschehen. Vielleicht ist es mit jemandem, der jünger ist als Sie, oder mit MILF Kontakten, das ist egal. Wichtig ist nur, dass der Sex mit zwei, drei, vier oder mehr Personen mit dem Einverständnis von Erwachsenen und mit viel Vergnügen stattfindet.

Gelegenheitssex ist großartig, wenn eine Frau mit sich selbst im Reinen ist, ihre körperlichen und sexuellen Bedürfnisse kennt und beschließt, etwas zu unternehmen, um sich selbst zu befriedigen. Verabredungen ohne Beziehungsbindung können eine interessante Rolle im Leben eines Mannes oder einer Frau spielen, wenn sie eine Beziehung oder Ehe beendet haben und sich nicht auf eine neue Beziehung einlassen wollen. Es geht um die Zeit, in der sie offen dafür sind, andere Menschen zu treffen und andere Arten des Vergnügens zu erleben, ohne emotional gebunden zu sein.

Sehen Sie sich die Tipps an, um diese Welt zu betreten und sexuell glücklich zu werden.

Schaffen Sie keine Erwartungen

Dies ist die oberste Regel beim Gelegenheitssex. Die Idee ist, dass die Begegnung das bringt, wofür sie gedacht ist: guten Sex und Orgasmen. Es gibt keine Verpflichtung, am nächsten Tag in Kontakt zu bleiben oder mit der Außenwelt in Verbindung zu stehen. Wenn der Geist frei von all dem ist, wird der Sex viel besser fließen.

Wählen Sie Ihren Partner gut aus

Auch wenn es nur zum Vergnügen ist, werden Sie mit dieser Person für einige Stunden in SEHR intimem Kontakt sein. Es sollte also besser jemand sein, der nett ist und mit dem Sie ein Mindestmaß an Konversation führen können und mit dem Sie auch ein wenig lachen können. Es handelt sich um Gelegenheitssex, nicht um mechanischen Sex.

Lassen Sie los und genießen Sie den Moment

Sie können keinen zwanglosen Sex haben, wenn Sie eine moralische Last im Nacken haben. Man muss diese Art von Bindungen vergessen und alles locker angehen, um wirklich guten Sex zu haben. Der Rat lautet: Seien Sie ganz in der sexuellen Beziehung, geben Sie sich hin und genießen Sie den Moment.

Fragen Sie nach allem, was Sie wollen

Da beim Gelegenheitssex beide Parteien das volle Vergnügen suchen, ist die Kommunikation viel direkter. Nicht, dass es bei einer Verabredung oder in der Ehe nicht auch so sein könnte, aber bei einer rein sexuellen Begegnung ist es viel einfacher, ohne Umschweife zu sagen, dass Sie Oralsex, Analsex, Masturbation oder was auch immer wollen, denn Sie müssen nicht befürchten, dass Sie infrage gestellt werden oder am nächsten Tag einen verletzenden Kommentar bekommen.

Stellen Sie sicher, dass auch die andere Person versteht, dass es sich um Gelegenheitssex handelt

Damit Gelegenheitssex ein Erfolg wird, müssen sich beide Parteien darüber im Klaren sein, dass sie nur da sind, um Sex zu haben, und das war's. Wenn der Partner nicht einverstanden ist und versucht, die Bindung darüber hinaus auszudehnen, wird die Begegnung keine guten Folgen für Sie haben. Bevor Sie sich darauf einlassen, sollten Sie klarstellen, dass es Ihnen in dieser Situation nur um das Vergnügen geht, das ist alles.

Schützen Sie sich

Denken Sie daran, immer ein Kondom zu benutzen, egal ob Sie Gelegenheitssex mit einem Freund, einer Freundin oder der Person haben, die Sie gerade in einem Club kennengelernt haben. Das Kondom ist unverzichtbar, um sexuell übertragbare Infektionen (wie HIV, Syphilis und Tripper, neben vielen anderen) zu vermeiden und um eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern.

Wann Sie NICHT auf Gelegenheitssex gehen sollten

Alles sehr schön, oder? Aber Sie sollten wissen, dass es Situationen gibt, in denen es besser ist, Gelegenheitssex zu vermeiden. Wenn die Person sich in einer Phase befindet, in der sie ihr Gefühlsleben infrage stellt, sich darüber aufregt, allein zu sein, während alle ihre Freunde heiraten, ist Gelegenheitssex eine sehr schlechte Idee. Das Risiko, dass Sie jemanden zu einem Dating-Partner machen wollen, ist zu groß, was Sie am Ende sicherlich verletzen wird.

Ziehen Sie niemals Gelegenheitssex mit einer Person in Betracht, für die Sie eine besondere Zuneigung empfinden. So praktisch Sex auch ist, bei jedem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr wird Oxytocin, das Bindungshormon, ausgeschüttet. Wenn die Frau bereits verknallt ist, wird dies noch verstärkt und falsche Hoffnungen geweckt.

Halten Sie sich zurück, wenn nötig: Selbst wenn Sie sich Ihrer eigenen Gefühle bewusst sind und einen ehrlichen Dialog mit der Person führen, können die Dinge aus dem Ruder laufen. Das ist ganz natürlich. Wenn Sie also Gefühle der Verzweiflung verspüren und die Beziehung mehr Verzweiflung als Freude bereitet, sollten Sie die Beziehung beenden, bevor sie zu einem größeren Problem wird.

Hinweis: Gelegenheitssex ist nichts für unverbesserliche Romantiker. Wenn Sie der Typ sind, der einen Anruf am nächsten Tag erwartet, der anhaltende Aufmerksamkeit mag und will, dass Sex immer Teil von etwas Größerem ist, dann ist Gelegenheitssex definitiv nicht Ihr Ding. Hoffen Sie lieber, dass Sie eine nette Person treffen, die all Ihre Erwartungen erfüllen kann. Und sie wird auftauchen, so viel ist sicher.