The Simple Beautified - Stück für Stück Schönheit in den Alltag zu bringen - mit dieser Mission startete LARS NYSØM einst mit dem Entwurf des ersten Produkts: der Pfeffermühle.

Mittlerweile zum erfolgreichen Aushängeschild des jungen Labels avanciert, können die Gewürzmühlensets auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Zum einzigartigen Accessoire umgestaltet wurden die Pfeffermühlen von LARS NYSØM vom Gebrauchsgegenstand zum beliebten Eye-Catcher.

Die weltweit zum Verkaufsschlager des Labels gewordenen Produkte bestechen mit ihrer hochqualitativen Verarbeitung und werden durch einzigartige Farbkombinationen zum eindrucksvollen Deko-Element in der Küche und auf dem Esstisch. In diesem Herbst lanciert LARS NYSØM, das Designlabel für Everyday Essentials, eine weitere Kollektion des Klassikers in aktuellen Trendfarben.

PFEFFERMÜHLENSET LAGOM

Mit dem Pfeffer- und Salzmühlen-Set LAGOM schafft LARS NYSØM die formschöne Balance zwischen Minimalismus und Funktionalität. Das zweiteilige Set ist mit Premium-Keramikmahlwerken ausgestattet, die sich auch ideal für andere Gewürze eignen und sich manuell, von grob bis fein, auf die jeweiligen Bedürfnisse einstellen lassen. Ein Krümelschutzdeckel sorgt dafür, dass keine Gewürzrückstände auf Oberflächen zurückbleiben, während der leicht abnehmbare Aufsatz bequemes Nachfüllen ermöglicht.Eine extragroße Füllkammer mit Aromaverschluss sorgt bei LAGOM für langanhaltend frische Gewürzaromen. Für das schlichte und innovative Design wurden die Pfeffermühlensets von LARS NYSØM bereits unter anderem mit dem iF Design Award, dem German Design Award und dem Iconic Award in der Kategorie Innovative Interior prämiert.

PFEFFERMÜHLENSET SJÆL

Mit einem Leichtgewicht von 136 Gramm je Mühle sind die mit dem Red Dot Design Award prämierten Gewürzmühlen der Sets SJÆL die Kleinversionen des Designklassikers LAGOM. Die Salz- und Pfeffermühlen der Kollektion SJÆL verfügen ebenfalls über ein innovatives Keramikmahlwerk. Durch ihr handliches Format eignen sich die SJÆL-Mühlen nicht nur für den heimischen Esstisch, sondern werden auch zum stilsicheren Begleiter für Picknicks und BBQs im Freien.

Die Farbpaletten der Kollektionen LAGOM und SJÆL umfassen derzeit zehn Farben, darunter auch die reine Edelstahloptik. Im Herbst diesen Jahres lanciert LARS NYSØM zusätzlich die Farben Baby Blue, Berry, Bayberry, Blue Stone und Spicy Mustard. Sämtliche Produkte von LARS NYSØM sind online unter larsnysom.com erhältlich.

ÜBER LARS NYSØM

LARS NYSØM wurde von Patrick Fischer und Sebastian Fritz mit dem Ziel gegründet, die Prinzipien von minimalistischem und funktionellem Design auf die Dinge des täglichen Bedarfs anzuwenden. Inspiriert von der klaren und geradlinigen skandinavischen Ästhetik, verwandelt die Marke unter dem Motto „The Simple Beautified“ funktionelle Gebrauchsgegenstände in Accessoires, die Stück für Stück Schönheit in den Alltag bringen. Wasserflaschen in Trendfarben werden so zu modischen Eye-Catchern, Pfeffermühlen zu formschönen Interior-Objekten.

LARS NYSØM steht dabei für einen ideellen Designer, der die Philosophie der Gründer widerspiegelt und eine Hommage an die stilprägende Designgeschichte Skandinaviens darstellt. So entstehen ästhetisch anspruchsvolle, langlebige und zudem auch klimaneutral zertifizierte Produkte, die bereits mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet wurden. Darunter der Red Dot Award, der German Design Award, der Iconic Award in der Kategorie „Innovative Interior“ sowie der iF Design Award. Die Kollektion umfasst „Everyday Essentials“ wie Pfeffermühlen, die Bestseller Produkte des Labels, sowie Kaffeebecher, Wasserflaschen, Messersets und Brotboxen in einzigartigen Farben.

