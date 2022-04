Sängerin Kylie Minogue (53) landet bei der Umfrage vor Elizbeth Hurley (56) und Jennifer Aniston (53) auf dem ersten Platz.

Kylie Minogue (53) wurde in einer Umfrage der britischen Dating-App"Ourtime" zur sexiesten weiblichen Berühmtheit über 50 gekürt. Insgesamt 1.500 Abonnenten wurden befragt, mit welchen 50-Plus-Prominenten sie am liebsten ausgehen würden. Die australische Sängerin setzte sich mit 35 Prozent der Stimmen durch, auf Platz zwei landete die britische Schauspielerin Elizabeth Hurley (56), gefolgt von Friends-Star Jennifer Aniston (53) auf Platz drei.

© Instagram ×

Elizabeth Hurley (56) landet auf Platz 2.

George Clooney vor Brad Pitt

Bei den Promi-Herren konnte sich Frauenschwarm George Clooney (60), Platz vier sichern, Ocean's Eleven-Co-Star Brad Pitt (58) landete auf dem sechsten Platz, der australische Adonis Hugh Jackman (53) belegt den neunten Platz. Schauspielerin Nicole Kidman (54) wurde auf den fünften Platz gewählt und die Schauspiellegende Dame Helen Mirren (76) sicherte sich den zehnten Platz.

© Instagram ×

Jennifer Aniston sicherte sich den 3. Platz.

Ergebnis der Umfrage: Das Alter ist nur eine Zahl

Fast die Hälfte der von "Ourtime" befragten Personen über 50 gaben an, dass sie jetzt selbstbewusster seien als in ihren Zwanzigern, während 56 Prozent der Meinung waren, dass die Vorstellung, dass ältere Menschen aufhören, Sex zu haben, falsch sei. "Es ist großartig zu sehen, dass das Alter für die meisten von uns wirklich nur eine Zahl ist", so ein Sprecher der Dating-App.