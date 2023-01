Kälte statt OP

Mit kontrollierter Kühlung und der richtigen Ernährung die Fettzellen unter der Haut reduzieren.

Kryolipolyse steht übersetzt für „Kältefettauflösung“ und ist eine kosmetische Kälteanwendung, die Fettgewebe vermindern soll. Es handelt sich um eine nicht-invasive Technik, bei der eine Fettstelle über eine bestimmte Zeitspanne unterkühlt wird.

© gettyimages ×

Coolsculpting Elite System, nur bei Dr. Lutfi

Aufgrund des enormen Erfolges des Verfahrens und der innovativen Technologie wurde Coolsculpting in den letzten 10 Jahren zum Synonym für die Behandlung der Kryolipolyse und ist seitdem unangefochten weltweit Marktführer.

In Österreich gibt es nur einen einzigen Anbieter des neuen Coolsculpting Elite Systems. Hierbei handelt es sich um eine deutlich sichere und schnellere Behandlungsmethode bei der die Fettzellen gezielt und ohne Schädigung des umliegenden Gewebes gekühlt und geschmolzen werden.

Die Coolsculpting-Behandlung

Durch Kälteeinwirkung werden Fettzellen in einer Region gezielt um 10- 15 % pro Behandlung reduziert. Es sind mehrere Behandlungen pro Region möglich.

© gettyimages ×

Im Gegensatz zur Fettabsaugung erfordert diese Behandlung weder einen Operationssaal noch eine Lokalanästhesie und verursacht keine Schmerzen, maximal ein leichtes Ziehen. Pro Region dauert die Behandlung etwa 35 Minuten, zwei Regionen können synchron behandelt werden.

Veränderungen sind schon nach 4-5 Wochen zu sehen, das Endergebnis lässt sich ab der 12ten Woche bewundern.

Unterstützung bei Körperfettreduktion

Nichts unterstützt die Fettreduktion so effektiv, wie die richtige Ernährung. Lisa Gottschall, BBSc Diätologin und Ernährungswissenschafterin, gibt Tipps zu Ernährungsgewohnheiten, die unseren Körper gesund halten.

Eine ausgewogene Ernährung und das richtige Maß an Sport und Bewegung spielen bei der Gewichtsreduktion eine große Rolle. Jedoch bedeutet das nicht, sich an komplizierte oder einschränkende Diäten halten zu müssen. Mit einfachen Maßnahmen, die sich gut in den Alltag integrieren lassen, lässt sich auch das Ergebnis einer körperfettreduzierenden Behandlung langfristig positiv beeinflussen.

Gesunde, kalorienbewusste Ernährung

Kalorienarme Gemüsebeilage

Komplexe Kohlenhydrate

Ausreichende Versorgung mit Eiweiß

Einhalten von Mahlzeitenpausen

Getränke: Wasser, ungezuckerter Tee

Bewegung (ab 10 Tage nach der Behandlung)

150 Minuten Sport mittlerer Intensität pro Woche

Kraft- und Ausdauertraining kombiniert

Alltagsbewegung: 10 000 Schritte pro Tag

© sante-femme ×

Termine

Online: www.sante-femme.at

Telefonisch: +43 1394 17 17

Adresse

1080 Wien, Auerspergstraße 17

+43 1394 17 17

office@sante-femme.at