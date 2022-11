Kreative Business-Ideen der Stars: So füllen die VIPs ihr Bankkonto

Filme drehen, Synchronrollen annehmen, Auftritte auf dem roten Teppich oder in Shows – das ist nicht das Einzige, womit Stars und Sternchen Geld verdienen. Damit die Einnahmen auch ohne Rollenangebote oder TV-Präsenz stimmen, werden die VIPs richtig kreativ.

Lustvolles zu Geld machen

Wohl kaum eine sorgte mit einem Produkt so für Aufsehen und ließ die Kasse klingeln wie sie: Gwyneth Paltrow. Der US-Star landete mit ihrer Vagina-Kerze einen echten Verkaufsschlager, musste jedoch auch viel Kritik einsteigen. Zu obszön für viele, doch mit dem Satz „Sie riecht wie meine Vagina“ machte sie die Kerze für fast 70 Euro in ihrem Goop-Internetshop zum Verkaufshit.

Auch der deutsche Exportschlager Heidi Klum macht schon seit mehreren Jahren mit aufreizenden Fotos und sexy Wäsche von sich reden. Mit ihrer Kollektion „Intimates“ begeisterte sie bereits 2016 mit aufregenden Dessous und 2021 präsentierte sie gemeinsam mit Tochter Leni sogar die eigene Kollektion auf den Laufstegen der Berliner Fashion Week.

Heiße Stars-News & intime Einblicke gibt es auch von Sylvie Meis und anderen Schönheiten. Die Holländerin setzt gemeinsam mit dem Dessous-Label Hunkemöller auf Sinnliches und räkelt sich wie kaum eine andere lasziv für die Werbemaßnahmen und gewährt dabei intime Einblicke in ihre Vorlieben im Schlafzimmer.

Ein Faible für Start-ups

Einige Stars investieren ihr Geld bevorzugt in junge Unternehmen und machen damit Geschäfte. Bestes Beispiel dafür ist der Schauspieler Ashton Kutcher. Er investierte bereits in mehrere kleine Unternehmen, von denen einige mittlerweile längst bekannte Größen am Markt sind, darunter Airbnb, Uber und Spotify. Außerdem hat er zusammen mit Guy Oseary und Ron Burkle eine Risikokapitalfirma namens A-Grade Investments gegründet. 2022 stieg der US-Amerikaner gemeinsam mit seiner Frau Mila Kunis bei dem noch jungen Unternehmen air up ein und will es weiter auf Erfolgskurs bringen.

Auch deutsche Promis investieren immer wieder in Start-ups. Joko Winterscheidt ist nicht nur passionierter Moderator, sondern seit 2015 auch regelmäßig als Investor aktiv. Zu seinen Projekten gehörten bislang GoButler (SMS-Service), Muscatel (Gin-Marke) und Von Jungfeld (Socken-Startup), was auch aus der erfolgreichen TV-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt ist.

Kosmetik kommt bei Stars gut an

Kosmetik und Pflegeprodukte zählen ebenfalls zu den Unternehmenskategorien, in denen Stars gerne gründen bzw. investieren. Die Sängerin Rihanna hat in Fenty Beauty investiert, ein Unternehmen, das die Branche umkrempelt und 40 Foundation-Töne auf den Markt gebracht hat. Zusätzlich gründete sie ihre eigene Modelinie namens Savage X Fenty, die sich zu einem Multimillionen-Dollar-Geschäft entwickelt.

Zu den bekanntesten Unternehmerinnen im Bereich Beauty und Wellness gehört Kylie Jenner. Ihr Unternehmen „Kylie Skin“ machte den Spross aus dem bekannten Kardashian-Clan zur Milliardärin. 2019 wurde sie durch das Forbes-Magazin zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gekrönt. Ein Erfolg, den ihre bekannte Schwester Kim erst 2021 schaffte. Auch sie brachte eine eigene Skincare-Linie auf den Markt und erweiterte ihr Unternehmensportfolio neben Shapeware und Co.

Auch Profisportler steigen ins Gründergeschäft ein

Nicht nur die Stars vor der Kamera, sondern auch auf dem Fußballplatz oder Basketball Court werden immer häufiger selbst zu Unternehmern. NBA-Star LeBron James gründete beispielsweise den Bekleidungsriesen Uninterrupted. NFL-Quarterback Tom Brady rief seine eigene Marke TB12 ins Leben, die sich auf Gesundheits- und Leistungsprodukte konzentriert.

Einer der bekanntesten Sportler mit einer eigenen, international erfolgreichen Marke ist jedoch Cristiano Ronaldo. Er gründete sein Unternehmen CR7 2015 mit Hauptsitz in Madrid und bringt seither zahlreiche Produkte mit seinem eigenen Konterfei auf den Markt. Dazu gehören Bekleidung, Schuhe, Düfte, Hotels, Restaurants und sogar ein Museum. Zusätzlich gibt es eine eigene Medienplattform, die exklusive Inhalte zu Ronaldos Leben und Karriere bietet.

Der mehrfache Sportler des Jahres aus Österreich, Marcel Hirscher, wagte 2021 ebenfalls den mutigen Schritt und gründete seine eigene Ski-Marke. Naheliegend, denn der erfolgreiche Ski-Alpiner kommt aus der Branche und will mit „Van Deer“ ganz neue Akzente im Skisport setzen. Nach dem Karriereende suchte Hirschner zudem nach einer neuen Herausforderung und fand sie als Unternehmer.

Dass die österreichischen Sportler des Jahres ambitionierte Unternehmer und erfolgreich in ihrem Sport sein können, zeigen auch andere Beispiele. David Alaba, der 2022 zum Sportler des Jahres gekrönt wurde, hat sich ebenfalls zum Multi-Unternehmer entwickelt und verdient nicht nur durch seine Kicker-Künste. Der österreichische Fußballstar spielt nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern unterzeichnete auch bei Top-Vereinen wie dem FC Bayern München oder Real Madrid. Durch seine Einnahmen und den geschickten Geschäftssinn schaffte es Alaba in Wien zu gleich mehreren gut laufenden Unternehmensstandbeinen. Er ist nicht nur am Club FK Austria beteiligt, sondern zusammen mit seiner Schwester auch Restaurantbesitzer. Zusätzlich investierte er in Luxusimmobilien, von denen er mittlerweile einige in Wien besitzt.

Dass Betongold eine gute Anlage sein kann, wussten schon Hollywoodgrößen wie Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt, Tom Ford oder Kylie Jenner. Auch George Clooney gehört ebenso wie die Tech-Giganten Bill Gates und Jeff Bezos zu den begeisterten Immobilien-Investoren. Clooney erwarb beispielsweise unzählige hochwertige Apartmenthäuser und Luxuswohnungen in Los Angeles und besitzt darüber hinaus eine riesige Ranch in New Mexico sowie die bekannte italienische Villa am Comer See, in der gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern gut geschützt vor Paparazzi-Blicken den Sommer verbringt.