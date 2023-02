Kopenhagen Fashion Week: Die besten Streetstyle Looks

Es ist wieder an der Zeit, unsere Augen auf die Skandi-Metropole zu richten und uns von den coolsten Streetstyle-Looks inspirieren zu lassen!

Traditionell gesehen, gilt Mode in Skandinavien als minimalistisch - beige, grau und schwarz. Allerdings bewiesen die letzten Kopenhagen Fashion Weeks das Gegenteil. In der dänischen Hauptstadt setzt sich eine bunt gemischte Art an Kleidung durch, welche die kommenden Frühjahrs-Modetrends auf jeden Fall beeinflussen wird.

Die nachhaltige Modewoche

Die Kopenhagen Fashion Week gilt als die "Nachhaltige Fashion Week" der Branche. Bevor der Mode-Trubel in den Metropolen New York, London, Mailand und Paris los legt, zeigen die großen Skandinavischen Labels in Kopenhagen ihre neuesten Kreationen. Der Fokus in Kopenhagen liegt allerdings nicht nur bei den neuesten Trends, aufregenden Shows und coolsten Front-Row Gästen - sondern vor Allem bei nachhaltiger Produktion. Sustainable-Brands wie Stine Goya, Ganni und Toteme zeigen hier ihre Kollektionen.

Die besten Streetstyle Looks

Für die kommenden Modetrends sieht man allerdings nicht mehr nur auf die Laufstege, sondern auch immer mehr auf die Outfits der Gäste. Kopenhagen ist in den letzten Jahren DER Trend-Hotspot geworden, wenn es sich um Streetstyle-Looks handelt. Für die Shows der Frühling/Sommer Kollektionen waren die Streetstyle Outfits in Kopenhagen bunter denn je. Pastell-Farben, Statement-Accessoires, Denim und Leder dominierten nicht nur die Laufstege, sondern auch die Straßen vor den Show-Locations. Wir zeigen eine Auswahl der coolsten Outfits!