Mit renommierten Neukunden ins Jubiläumsjahr

Die 2012 gegründete Kommunikationsagentur "Heroes & Heroines" mit Niederlassungen in Wien und Berlin feiert 10 jähriges Bestehen und blickt auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück.

Seit mittlerweile zehn Jahren definiert sich Heroes & Heroines als Think-Tank internationaler Kommunikationsexpert:innen. Ob PR-Strategien, Influencer & Tastemaker Relations, Eventproduktion oder Social Media Management: Ziel der 360-Grad-Kommunikationsagentur ist und war es stets, internationale Marken durch diverse, nachhaltige Kommunikationskonzepte erlebbar zu machen und auf dem jeweiligen Markt meinungsführend zu positionieren.

Mit Büros in Wien und Berlin ist die Boutique-Agentur sowohl auf dem österreichischen wie auch auf dem deutschen Markt etabliert, mit den besonderen Anforderungen der jeweiligen Länder vertraut und eng verwoben mit der kreativen Subkultur, aus der sie immer wieder auch die Inspiration für ihre Umsetzungen gewinnt.

© Viktoria Morgenstern ×

Agenturphilosophie orientiert sich an einer wertebasierten Arbeit

Geleitet wird Heroes & Heroines von ihren Co- Gründer*innen Kira Stachowitsch und Clemens Steinmüller. Beide legen Wert auf bewusst ausgewählte Kooperationen: "Themen wie Nachhaltigkeit, Social Responsibility, Intersektionalität oder neue Körperbilder prägen unsere Arbeit. Wir möchten mehr als nur am Puls der Zeit sein, wir möchten unsere Zeit und die Lebenswelten heutiger Communities positiv mitgestalten", so Creative Director Kira Stachowitsch.

Teil davon ist das neu geschaffene Fortbildungsprogramm "H&H Academy" für internationale Teammitglieder*innen. Das Programm besteht aus Experten- Workshops und Talks mit kreativem Input und Wissenstransfer, die zum Mitmachen einladen.

© Viktoria Morgenstern ×

Namenhafte Neukunden gesellen sich zu vielfältigem Agentur- Portfolio

Heroes & Heroines betreut aktuell über 15 Kunden und kann dabei auf rund 20 Mitarbeiter*innen zählen - was einen jubiläumsreifen Rekord darstellt. Zu den Neukunden der Agentur zählen unter anderem das namenhafte Schmucklabel Thomas Sabo, bzw. dessen neue Marke Saboteur, Red Bull mit seiner Culture Sparte "Dance your Style", die vegane Fischalternative Bettafish, das "Designlabel für Everyday Essentials" Lars NysØm sowie der italienische Luxusmöbelhersteller Natuzzi Italia.

Diese Neuzugänge ergänzen das vielfältige Agentur-Portfolio mit Kunden aus unterschiedlichen Branchen – darunter internationale Marken wie Monki, Tony's Chocolonely und Esprit oder regionale Boutique-Brands wie Ina Kent, Glein oder Alpienne. Auch für internationale Marktführer wie Gucci, Zalando, Asos, Burger King oder Converse setzte HEROES & HEROINES bereits viel beachtete Events oder PR Kampagnen um.