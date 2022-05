× Königin Letizia begeistert im Cut-Out-Dress

Besonders in Nahaufnahme sind Letizias Bauchmuskeln deutlich zu sehen.

Dass Konigin Letizia (49) von Spanien sehr viel Wert auf ihre Figur und ihren Körper legt ist kein Geheimnis. Wie trainiert ihre Figur wirklich ist, zeigte die 49-Jährige jetzt bei einer Gedenk-Veranstaltung am Weltrotkreuz- und Rothalbmondtag in Valencia. Im einem pinkfarbenen Dress mit Cut-Outs an der Taille blitzte ihr Bauch hervor und stahlharte Bauchmuskeln kamen dabei zum Vorschein.

Königin Letizia zeigt ihre Bauchmuskeln.

Durch die Cutouts blitzt ihr durchtrainerter Körper.

Täglich Sport und strenge Diät

Um ihren Körper so fit zu halten, setzt die spanische Königin auf Yoga und Zumba. Außerdem steht tägliches Training mit einem Personal-Trainer am Programm. Sport ist aber nur die halbe Miete. Ihre athletischen Arme und die Bauchmuskeln sind auch das Ergebnis ihrer strengen Ernährung. Letizia soll sich mit der sogenannten "Mittelmeer-Diät" schlank halten. Wie es der Name schon verrät, beinhaltet diese viel Gemüse, Salat, Nüsse, Fisch und Olivenöl. Rotes Fleisch und fetthaltige Milchprodukte, sowie Zucker stehen nicht am Speiseplan.