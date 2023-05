Jeder Lotto-Tipp hilft der Umwelt

Mit jedem Lotto-Tipp der Umwelt etwas Gutes tun – das geht jetzt ganz einfach bei Lottoland. Jeder Lotto-Spieler beauftragt mit der Abgabe eines Lotto-Tipps die Lottoland Umweltschutzinitiative, die einen Teil des Tipp-Einsatzes nutzt, um ein Klimaschutzprojekt zu unterstützen.

Zu den unterstützten Projekten gehören Projekte für die Wiederaufforstung, Solar-Energie und CO2-Reduktion.

So funktioniert Klimaschutz bei Lottoland

Ganz ohne Mehrkosten kann jeder und jede Lotto-Spielerin bei Lottoland das Klima schützen. Lottoland verwendet einen Teil jedes Tipp-Einsatzes, egal ob bei LOTTO 6 aus 45, Eurojackpot, El Gordo oder anderen Lotterien, um Projekte zu fördern, die unsere Umwelt schützen.

Geförderte Klimaschutzprojekte

Lottoland unterstützt aktuell Klimaschutzprojekte in Kooperation mit tree-nation.com und myclimate.org.

Wiederaufforstung mit Tree-Nation

Das Abholzen von Regenwäldern und anderen Habitaten wirkt sich negativ auf das Klima aus und führt zu Artensterben, da der Lebensraum vieler Tierarten zerstört wird. Lottoland unterstützt die international tätige Organisation Tree-Nation, die für die Wiederaufforstung in vielen Ländern zuständig ist.

© Getty Images ×

Solar-Energie in der Karibik

Die Verwendung von erneuerbaren Energien ist ein wichtiger Teil des Klimaschutzes. Dank Sonnen-, Wasser- und Windenergie können Ressourcen geschützt und der CO2-Fusßabdruck reduziert werden. Lottoland fördert aktuell myclimate.org und somit ein Solarkraftwerk in der Karibik. In der Dominikanischen Republik wurde die größte Solarenergieanlage der Region errichtet, die einen großen Beitrag zum Klimaschutz in der Karibik leistet.

Ökosysteme in Tansania

Ein weiteres Projekt von Lottoland ist der Schutz von Ökosystemen in den tansanischen Wäldern. Das Gebiet ist der Lebensraum von verschiedensten Vogelarten und bedrohten Säugetierarten wie dem afrikanischen Elefanten, der Giraffe, des Wildhundes und des Löwen. Dieses wundervolle Ökosystem wird von Abholzung bedroht. Das Projekt von Lottoland umfasst Maßnahmen zur Förderung der dörflichen Flächennutzung und Umwelt- und Naturschutz.

© Getty Images ×

Klimaneutralität bei Lottoland

Lotto spielen bei Lottoland passiert online, wodurch immer und überall gespielt werden kann und kein Weg mit Auto oder anderen Transportmitteln zurückgelegt werden muss. Außerdem werden weder Papier noch Tinte wird für diesen Vorgang benötigt. Das bedeutet, dass Lottoland klimaneutral ist. Dank der Umweltschutzinitiative wird für noch mehr Klimaschutz gesorgt.