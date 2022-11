Mit der Zeitumstellung steigt auch die Gefahr von Wildunfällen - Dolphin Technologies hilft mit seinen punktgenauen Warnungen die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Wildunfälle zu vermeiden.

Selbstverschuldete Unfälle sind in den meisten Fällen das Resultat falscher Entscheidungen beziehungsweise Fehlinformationen. Seit Jahren arbeitet das Wiener Unternehmen Dolphin Technologies mit Versicherungen wie Generali oder der deutschen DEVK daran, die Sicherheit im Straßenverkehr für die Verkehrsteilnehmer:innen zu erhöhen.

Das Erfolgsprinzip

“Um Unfälle zu vermeiden, kommunizieren wir potentielle Risiken zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen”, sagt Harald Trautsch, Geschäftsführer von Dolphin.

Die Wirksamkeit liege vor allem darin, nicht nach dem Gießkannenprinzip zu warnen, sondern User gezielt und punktuell anzusprechen. Die dafür benötigten Informationen werden aus Positionen, Verhalten und Umweltdaten abgeleitet, um so mögliche Gefahren zu erkennen und dementsprechend zu reagieren. Zusätzlich tauscht sich Dolphin mit Forschungseinrichtungen aus, greift auf öffentliche Datenbanken zu und kooperiert mit zahlreichen Partnern.

InApp-Benachrichtigung von Gefahrenquellen

Dolphin versendet jährlich knapp unter 1 Mio. Warnungen und Empfehlungen pro Jahr direkt in die Kunden-Apps von Versicherern und Mobilitäts-Dienstleistern. Der größte Teil sind Hinweise zur Ablenkung durch Handy-Nutzung, Geschwindigkeit und Eco-Driving, aber auch zu Gefahrenstellen oder erhöhter Gefahr wie beispielsweise rund um die Zeitumstellung. Diese „inApp Nachrichten“ verteilen sich auf folgende erkannte Gefahrenquellen: 52% Ablenkung, 35% Fahrstil, 13% Sonstige.

Vermehrte Wildunfälle rund um Zeitumstellung

Allein im letzten Jahr kam es zu über 70.000 Wildunfällen in Österreich. Laut Statistik Austria wurden 325 Personen verletzt, wobei die meisten Unfälle mit dem PKW passieren. Um Autofahrer effizient zu warnen, beobachtet man bei Dolphin Einflussfaktoren wie Tages- bzw. Jahreszeit, Topologie, Umgebungsdaten wie Bevölkerungsdichte und Wetter sowie die vorhandene Infrastruktur wie etwa Fahrspuren, Zäune, Brücken oder Tempolimits.

Warnungen via App

Diese Erkenntnisse nutzt Dolphin in seinen Anwendungen. So erhalten zum Beispiel Userinnen und User in der App genau an dem Wochenende der Zeitumstellung eine Warnung, in den kommenden Tagen besonders vorsichtig zu sein. Dabei werden speziell jene Autofahrerinnen und Autofahrer kontaktiert, die zu risikoreichen Zeiten an Stellen vorbeifahren, an denen Wildtiere unterwegs sind.