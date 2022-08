Keep it cool: Tipps für zu warme Tage

Auch am Ende des Sommers kann es noch einmal so richtig warm werden.

Der Sommer ist auf den letzten Metern und der Herbst macht sich allmählich bereit, uns das Laub um die Ohren zu pusten. Doch warm kann es trotzdem noch werden. Zwar sinkt die Wahrscheinlichkeit einer erneuten massiven Hitzewelle nun, für eine unangenehm aufgeheizte Wohnung braucht es allerdings nicht zwingend über 30°C. Mit unseren Lifehacks bekommen Sie auch an viel zu warmen Tagen ein angenehmeres Klima in Ihre Wohnung.

Die Basics

Beginnen wir mit drei einfachen Basics. Verwenden Sie diese als grundlegende Maßnahmen und ergänzen Sie sie dann bei Bedarf mit unseren Lifehacks weiter unten.

Lüften

Es ist warm, die Sonne steht genau auf die Fensterfront und Ihre Zimmerpflanzen brutzeln förmlich vor sich hin. Schaffen Sie sich ein Zimmerthermometer an und vergleichen Sie die Innentemperatur mit der Außentemperatur. Ist es draußen wärmer, widerstehen Sie dem Drang, die Fenster zu öffnen. Auch für einen leichten Luftzug lohnt es sich nicht, die Wärme von außen hereinzulassen. Soll Bewegung in die Luft kommen, schaffen Sie sich lieber einen qualitativ hochwertigen Ventilator an. Ansonsten gilt:

Immer erst lüften, wenn die Sonne weg ist.

Duschen

Wenn uns sehr warm ist, kann das Bedürfnis entstehen, sich in der Dusche zu erfrischen. Dagegen spricht nichts, doch sollten Sie sich nicht kalt abduschen. Das mag zwar im ersten Moment wie eine gute Idee klingen, doch Sie werden danach vermehrt schwitzen. Unser Körper reagiert auf den Reiz des kalten Wassers mit einer Gegenregulierung. Er mobilisiert gespeicherte Energie und fährt die Körpertemperatur hoch. Die beste Lösung:

Duschen Sie mit lauwarmem. Am besten hat es knapp die Temperatur der Umgebungsluft.

Keine eiskalten/alkoholischen Getränke

Auch das klingt im ersten Moment wie eine richtig gute Idee: Schön ein Glas kalte Cola mit vier Eiswürfeln anrichten und dann ab vor den Ventilator. Vielleicht noch ein zwei Schüsse Rum, um das Urlaubs-Feeling etwas zu befeuern. Doch Achtung: Beim Konsum eiskalter Speisen und Getränke passiert dasselbe, das uns nach einer kalten Dusche schwitzen lässt. Die Gegenregulation wird uns nur noch mehr leiden lassen. Die Kombination mit Alkohol kann dabei dafür sorgen, dass wir nicht nur noch mehr schwitzen, sondern auch über die Nieren zusätzlich Wasser verlieren. Mit geringerem Spaßfaktor aber dafür gesünder ist folgendes:

Getränke kühl genießen, aber nicht eiskalt. Auf Alkohol verzichten.

Pixabay.com © Lernestorod CCO Public Domain Rum-Cola ist nicht die beste Wahl, wenn es um Erfrischungen im Sommer geht. ×

Unsere Lifehacks für warme Tage

Wenn die obengenannten Tipps nicht ausreichen, kann es hilfreich sein, mit diesen pfiffigen Tricks etwas nachzuhelfen.

Schlafen Sie in Baumwolle, Seide oder Leinen

Natürliche Stoffe haben einige sehr vorteilhafte Eigenschaften, durch die wir im Sommer bezüglich der Hitze ein wenig entlastet werden. Mode aus diesen Stoffen ist ohnehin für ihre regulierenden Eigenschaften bekannt. Warum also nicht auch bei der Bettwäsche darauf umschwenken!? Für warme Nächte, in denen man viel schwitzt, eignen sich Bezüge und Decken aus Seide, Leinen und Baumwolle besonders. Verzichten Sie auf synthetische Fasern.

Selbstgemacht: Der Indoor-Micro-Pool

Was spektakulär klingt ist eigentlich nur eine kleine Schüssel mit Wasser. So beeindruckend wie der Name, ist jedoch die Wirkung. Nehmen Sie einen ausreichend großen Eimer oder eine Schüssel. Füllen Sie das Gefäß Ihrer Wahl soweit mit Wasser, dass Sie Ihre Füße hineinstellen können, ohne das Zimmer zu fluten. Für einen optimalen Effekt wählen Sie ein Gefäß, das hoch genug ist, dass auch Ihre Waden im Wasser stehen. Das Wasser sollte ein kleines Bisschen kühler als die Umgebung sein.

Go offline

Alle strombetriebenen Geräte erzeugen Wärme. Wenn wir sie nicht nutzen, ist es daher sinnvoll, sie vom Strom zu trennen. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern kann das Klima in der eigenen Wohnung verbessern. Sind wir also ohnehin nicht zuhause, kann es sich lohnen, dem Computer, dem Fernseher und anderen Geräte im Standby den Stecker zu ziehen. Am Abend profitiert man davon. Übrigens: Vor allem der Kühlschrank strahlt durch den Kompressor eine Menge Wärme ab. Wenn wir ihn immer nur kurz öffnen, wird der Kompressor weniger lange aktiviert. So reduziert sich die abgestrahlte Wärme.

Nasse Haare

Wer sich bei hohen Temperaturen die Haare föhnt, lässt sich eine tolle Gelegenheit entgehen, die feuchten Haare als körpereigene Klimaanlage zu nutzen. Die Verdunstungskälte ist gut spürbar, da wir über den Kopf eine Menge Wärme abgeben. Wer in warmen Nächten nicht schlafen kann, kann sich auch mit leicht feuchten Haaren ins Bett legen.

Pixabay.com © Endho CCO Public Domain Mit nassen Haaren lässt es sich auch an sehr warmen Tagen gut aushalten. ×

Lieber nicht

Im Internet kursieren viele Tipps, die eine schnelle Abkühlung versprechen. Allen voran wird oft geraten, vor oder hinter einem Ventilator nasse Handtücher zu platzieren. Der Gedanke dahinter ist, dass die Verdunstungskälte durch den Ventilator im Raum verteilt wird und uns erfrischt. Zum einen ist es allerdings so, dass die Verdunstungskälte nicht wirklich in einem spürbaren Ausmaß vorhanden ist. Zum anderen erhöhen wir dadurch die relative Luftfeuchtigkeit. Das wiederum hat gleich zwei negative Auswirkungen. Erstens fühlt sich warme und gleichzeitig feuchte Luft unangenehmer an. Zweitens riskieren wir Schimmel, denn mit bereits einem nassen Handtuch kann eine ziemlich große Menge Wasser verdunsten.