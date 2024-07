Laut Studien: Übergewichtige Frauen verdienen weniger

Erfolg im Job: Alles, was Frau wissen muss Schluss mit unfairer Bezahlung und toxischen Arbeitsbedingungen! Wie Frauen sich in der teils kaltherzigen Welt des Kapitalismus zurechtfinden und sich selbst dabei treu bleiben, erläutert Verena Bogner in ihrem brandneu erschienenen Ratgeber „Not Your Business, Babe!“.