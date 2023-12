Gerda Rogers Jahreshoroskop 2024: So stehen Ihre Karrieresterne

Was erwartet uns im kommenden Jahr in Sachen Karriere, Finanzen und Erfolg? Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Karrieresterne 2024.

WIDDER (21.3. – 20.4.)

Jänner Sie starten motiviert und mit tollen Ideen ins neue Jahr. Ab der zweiten Monatswoche ist Geduld gefordert. Da muss administrativ noch einiges geklärt werden.

Februar Ab dem 6.2. dürfen Ihre Vorhaben wieder Fahrt aufnehmen. Ab Mitte des Monats dürfen Sie wieder auf verstärkte Unterstützung zählen. Das Teamwork funktioniert.

März Merkur fördert Ihre Ambitionen, auch der Austausch mit anderen klappt bestens. Es ist wichtig, klare Vereinbarungen zu treffen und Organisatorisches nicht zu vernachlässigen.

April Unter dem rückläufigen Merkur in Ihrem Zeichen kann es bis 25.4. zu Verzögerungen und Problemen kommen. Überprüfen Sie alles genau, vertagen Sie wichtige Entscheidungen!

Mai Jetzt steht alles wieder auf stabilen Fundamenten und Mars verleiht Ihren Ambitionen den nötigen Nachdruck. Ein guter Monat um wirtschaftliche Fragen zu klären.

Juni Der Austausch mit anderen wird wieder wichtiger. Knüpfen Sie bis 17.6. neue Kontakte, holen Sie Informationen ein! Ab dem 18.6. heißt es, finanziell vorsichtiger werden.

Juli Merkur im Löwen beflügelt Ihre Ideen und Ihre Kreativität. Ab Mitte des Monats klappt das Zusammenspiel mit anderen wieder bestens. Finanzieller Aufschwung inklusive.

August Ein wichtiger Monat für organisatorische Nachjustierungen und strukturelle Bereinigungen. Nehmen Sie sich ruhig auch eine Auszeit, um alles in Ruhe zu überdenken!

September Sehr erfolgsträchtige Phase bis 9.9. Ideal, um Prüfungen abzulegen. Seien Sie nur etwas sparsamer und setzen Sie erst einmal auf einfache, naheliegende Lösungen!

Oktober Bis 13.10. etwas vorsichtiger und kompromissbereiter! Ab Mitte des Monats wird es Zeit, neue Ideen und Konzepte zu entwickeln. Finanziell geht es auch wieder aufwärts.

November Seien Sie ab 21.11. auf Widerstände und Hindernisse gefasst. Gehen Sie geduldig und vernünftig damit um. Gut, wenn Sie jetzt wieder über finanzielle Reserven verfügen.

Dezember Sie sind kaum zu bremsen, sollten sich aber trotz Ihrer Ideenfülle und Motivation mehr Zeit lassen. Gut Ding braucht Weile. Erst mal Weihnachten genießen!

STIER (21.4. – 20.5.)

Jänner Ab 15.1. sind Ihnen Merkur und Jupiter gewogen und verleihen Ihren beruflichen Ambitionen Flügel. Nutzen Sie die Zeit intensiv, um Ihre Vorhaben voranzutreiben.

Februar Ab dem 6.2. etwas vorsichtiger mit Ihren Strategien! Ab dem 17.2. ist auch in finanzieller Hinsicht Zurückhaltung geboten. Arrangieren Sie sich jetzt lieber vernünftig!

März Schalten Sie bis 22.3. noch etwas zurück, um Konfrontationen zu vermeiden. Danach beginnt eine gute Phase, um neue Wege zu beschreiten, auch mit einem Jobwechsel.

April Nehmen Sie sich bis 25.4. mehr Zeit für alles, um nichts Wichtiges zu übersehen! Es könnten auch noch Kurskorrekturen anstehen. Lassen Sie sich nur nicht entmutigen!

Mai Es geht wieder zügig dahin, finanzieller Aufwind inklusive. Ein guter Monat auch für neue Kontakte und Kooperationen. Man ist Ihnen gewogen und unterstützt Ihre Ideen.

Juni Nutzen Sie die erste Monatshälfte für verstärkten Austausch mit anderen oder auch für Weiterbildungsmaßnahmen! Information und Kommunikation werden großgeschrieben.

Juli Passen Sie auf, dass Sie nicht auf Kollisionskurs geraten. Werden Sie diplomatischer und honorieren Sie auch die Ideen Anderer. Legen Sie sich nicht mit Vorgesetzten an!

August Eine sehr gute Konsolidierungsphase bis Mitte des Monats. Ziehen Sie eine Zwischenbilanz und sichern Sie erst einmal das bisher Erreichte gut und nachhaltig ab!

September Ab dem 10.9. haben Sie alles wieder bestens im Griff. Fairness ist jetzt ein wichtiges Gebot. Daher sollten Sie auf die Interessen anderer Rücksicht nehmen.

Oktober Es könnte ab dem 14.10. wieder mühsamer werden. Nehmen Sie sich weniger vor oder machen Sie zwischendurch mal Urlaub. Einwände und Kritik vernünftig überdenken!

November Unter der Mars-Opposition könnten sich Widerstände verstärken. Flexibler, nicht mit dem Kopf durch die Wand! Finanziell sind Sie ja ohnehin auf der sicheren Seite.

Dezember Schwimmen Sie mit dem Strom und seien Sie offen für neue Perspektiven! Am besten wäre eine Auszeit, um erst mal über neue Optionen in Ruhe nachzudenken.

ZWILLINGE (21.5. – 21.6.)

Jänner Überstürzen Sie nichts, sondern sichern Sie sich erst einmal gut ab! Ein guter Monat, um Ordnung zu schaffen und sich eine solide Ausgangsposition zu erarbeiten.

Februar Diesen Monat sollten Sie nutzen, um mit Ihren Vorhaben endlich wieder ein gutes Stück voranzukommen. Merkur und Mars verleihen Ihnen den nötigen Rückenwind.

März In den ersten drei Wochen sind Ihnen Mars und Merkur nach wie vor sehr gewogen. Danach sollten Sie es vorsichtiger angehen und jeden Schritt viel genauer überprüfen.

April Ihr Herrscher Merkur steht bis 25.4. auf der Bremse und fordert eine viel geduldigere und sorgfältigere Vorgangsweise ein. Lassen Sie Entscheidungen noch reifen!

Mai Jetzt geht es vor allem darum, sich wirtschaftlich gut abzusichern, auch wenn Mars das Tempo verschärft und zu neuen Initiativen verleitet. Lieber langsam, aber sicher!

Juni Jupiter nimmt Sie unter seine Fittiche und bringt Ihnen spürbare Erleichterung. Saturn sieht Ihnen aber weiterhin auf die Finger. Keine voreiligen Entscheidungen!

Juli Wirtschaftliche Sicherheit hat immer noch Vorrang. Daher im Zweifel lieber einen Schritt zurück! Nehmen Sie Hilfe an, ohne sich von kühnen Ideen blenden zu lassen!

August Willkommen auf dem Boden der Tatsachen! An Reparaturen und Korrekturen führt jetzt kein Weg vorbei. Schnallen Sie den Gürtel enger, Einsparungen sind angesagt!

September Die herausfordernde Phase ist noch nicht überstanden. Befreien Sie sich von allen überflüssigen Belastungen! Immerhin dürfen Sie jetzt auf Unterstützung zählen.

Oktober Jetzt haben Sie alles wieder besser im Griff. Ab Mitte des Monats steht aber eine gründliche Revision an und danach vielleicht auch ein grundlegend neuer Ansatz.

November Unter der Merkur-Opposition, die sich bis Ende des Jahres hinzieht, ist wieder Obacht geboten. Lassen Sie sich nicht drängen oder gar zu Spekulationen verleiten!

Dezember Sie sind jetzt gut beraten, eigenen Überlegungen hintanzustellen und noch viel genauer zu prüfen und auf Empfehlungen anderer zu hören, statt eigensinnig zu handeln.

KREBS (22.6. – 22.7.)

Jänner Sie sollten sich erst mal ein bisschen Zeit lassen, denn Mars und Merkur stehen noch auf der Bremse. Beschränken Sie sich daher auf Notwendiges und Naheliegendes!

Februar Ab Mitte des Monats entspannt sich die Lage, vor allem auch in finanzieller Hinsicht. Ein guter Zeitpunkt auch, um ganz neue Ideen und Pläne ins Auge zu fassen.

März Prüfungen und Verhandlungen möglichst bis 10.3. absolvieren. Danach könnte Merkur für Unruhe und Kontroversen sorgen. Sie dürfen aber auf Verbündete zählen.

April Jetzt ist in wirtschaftlicher Hinsicht wirklich Vorsicht geboten. Bewahren Sie kühlen Kopf und gehen Sie kein finanzielles Risiko ein! Und keine impulsiven Aktionen!

Mai Finanziell sind Sie jetzt wieder auf der sicheren Seite und auch die Unruhe legt sich ab Mitte des Monats wieder. Nun beginnt eine gute Phase für Investitionen.

Juni Alles im grünen Bereich. Ab dem 18.6. dürfen Sie bei Meetings und Präsentationen mit Ihren Ideen und Vorschlägen glänzen. Bewerben Sie sich jetzt für neue Aufgaben!

Juli Bis 11.7. kommen Sie bei Vorstellungsterminen immer noch hervorragend an. Treten Sie ruhig selbstbewusst auf! Ein guter Zeitpunkt auch, um sich selbständig zu machen.

August Falls Sie jetzt nicht auf Urlaub fahren (der Zeitpunkt wäre gut), sollten Sie die Zeit für organisatorische und administrative Bereinigungen nutzen. Misten Sie mal aus!

September Kreativität wird jetzt großgeschrieben. Allerdings könnte es auch zu Spannungen mit anderen kommen. Denken und handeln Sie pragmatisch und geben Sie sich diplomatisch!

Oktober Seien Sie bis 13.10. kompromissbereit! Umso erfolgreicher werden Sie ab Mitte des Monats Ihre Vorhaben realisieren können. Große Karrieresprünge sind möglich.

November „Think big!“ ist die Devise. Fassen Sie ruhig mal große Projekte ins Auge – zum Beispiel über internationale Kontakte. Sie könnten auch selbst in Ausland wechseln.

Dezember Bis 15.12. ist wieder etwas Vorsicht angesagt. Unter dem rückläufigen Merkur sollte man keine großen Entscheidungen treffen. Genießen Sie einfach die Weihnachtszeit!

LÖWE (23.7. – 23.8.)

Jänner Merkur verleiht Ihrer Motivation und Ihrem Ideenreichtum bis 14.1. enormen Auftrieb. Bleiben Sie aber realistisch, denn ab 15.1. sind Nägel mit Köpfen gefordert.

Februar Ein unruhiger und verunsichernder Monat. Dinge könnten sich überraschend anders entwickeln als Sie gedacht haben. Bleiben Sie gelassen und vernünftig, statt zu streiten!

März Die Mars-Opposition sorgt noch bis 22.3. für Gegenwind, aber die Gesprächs- und Verhandlungsbasis wird schon ab dem 11.3. wieder deutlich besser und konstruktiver.

April Ein hervorragender Monat, um neue Verbündete zu gewinnen und Mitstreiter und Kunden von Ihren Ideen zu überzeugen. Das wird sich auch finanziell positiv auswirken.

Mai Bis 16.5. geht es zügig dahin. Beste Voraussetzungen auch, um mit neuen Initiativen loszulegen. Ab dem 16.5. sollten Sie aber wirtschaftlich auf die Bremse steigen.

Juni Jupiter ist Ihnen jetzt freundlich gesinnt und hilft gemeinsam mit Merkur ihren Kontakten auf die Sprünge. Eine sehr gute Phase auch bis 17.6., um Prüfungen abzulegen.

Juli Merkur steht vom 3.7.-25.7. in Ihrem Zeichen: An Ideenreichtum und klugen Argumenten mangelt es somit nicht. Der Stier-Mars steht allerdings hinderlich im Weg.

August Jetzt kommt auch in Ihre Aktivitäten Bewegung. Es empfiehlt sich aber, sich sehr genau zu informieren und nicht voreilig zu handeln. Rechnen Sie erst sorgfältig nach!

September Bis 9.9. sind Sie noch im Aufwind. Dann ist es erst mal Zeit, das Erreichte zu sichten und abzusichern. Achten Sie auch verstärkt auf Fairness gegenüber anderen!

Oktober Sie fahren immer noch mit kleineren, wohl überlegten Schritten besser. Auch, um niemandem auf den Schlips zu treten. Versteifen Sie sich nicht auf Ihre Vorstellungen!

November Mars verleiht Ihnen enormen Rückenwind, könnte Sie auch zu Voreiligkeit verleiten. Gehen Sie geduldig und sorgfältig vor, statt sich zu viel Stress aufzuladen!

Dezember Mars und Merkur sind Ihnen gewogen und versprechen spätestens ab dem 15.12. einen fulminanten Endspurt. Gehen Sie nicht über die Interessen anderer hinweg!

JUNGFRAU (24.8. – 23.9.)

Jänner Gehen Sie es bis 14.1. langsam und wohlüberlegt an! Mit Rückenwind von Mars und Merkur können Sie danach umso erfolgreicher mit Ihren Ideen und Vorhaben loslegen.

Februar Teamgeist ist das Erfolgsrezept des Monats. Holen Sie sich Unterstützung oder bringen Sie sich in Projekte anderer ein! Seien Sie auch für ungewöhnliche Projekte offen!

März Jetzt ist es wichtig, geduldiger und sorgfältiger vorzugehen und alles genauer zu kontrollieren, um Fehler und daraus resultierende Streitigkeiten zu vermeiden.

April Seien Sie auf harten Gegenwind durch Saturn und Mars gefasst und gehen Sie jetzt kein berufliches oder finanzielles Risiko ein. Entscheidungen und Prüfungen vertagen!

Mai Ab Mitte des Monats sind Sie wieder im Vormarsch. Nutzen Sie bis zum 25.5. auch noch die Gunst Jupiters für Veränderungen, Jobwechsel und erfolgreiche Abschlüsse!

Juni Ab 10.6. bekommen Sie Rückenwind durch Mars, war Ihre Motivation erheblich steigert. Trotzdem nicht zu voreilig! Bis 17.6. sollten Sie sich erst mal genau informieren.

Juli Mars ist Ihren Ambitionen immer noch sehr gewogen. Vertrauen Sie auf Ihre Kernkompetenzen – machen Sie sich nützlich und gehen Sie anderen hilfreich zur Hand!

August Knüpfen Sie Kontakte und prüfen Sie neue Kooperationsmöglichkeiten, holen Sie sich Unterstützung.! Bis 29.8.kommt es aber auf geduldige Kommunikation und Planung an.

September Ab dem 10.9. hat Ihr Know-how wieder Hochkonjunktur. Denken Sie an Saturn und nutzen Sie diesen Monat vor allem für als notwendig erkannte Kurskorrekturen!

Oktober Nehmen Sie mehr Bedacht auf die Interessen anderer, denn bis 13.10. wird Fairness großgeschrieben. Ab dem 14.10. könnte es Zeit werden, ganz neue Konzepte zu entwickeln.

November Jetzt könnt sich wieder stärker zeigen, dass Saturn auf der Bremse steht: Lassen Sie sich nicht durch Frustrationen zu Kurzschlüssen verleiten, setzen Sie auf Sicherheit!

Dezember Entscheidungen wollen besser und geduldige bedacht sein. Nehmen Sie keine großen Veränderungen vor und nutzen Sie den Jahresausklang als Nachdenkphase!

WAAGE (24.9. – 23.10.)

Jänner Der Start ins neue Jahr könnte noch etwas mühsam werden. Nehmen Sie sich erst mal Zeit, sich neu zu organisieren und die Prioritäten für die nächste Zeit zu ordnen.

Februar Ab dem 13.2. sieht es für Ihre beruflichen Ziele schon viel besser aus. Treiben Sie Ihre Pläne voran, entwickeln Sie neue Ideen. Finanzieller Aufwind ab 17.2.

März Teamwork und Kooperationen klappen bestens. Die erste Monatshälfte ist gut für neue Anschaffungen. Sie schwimmen bis 23.2. auf der Erfolgswelle.

April Jetzt plätschert es nur irgendwie dahin. Nutzen Sie diesen Monat für strukturelle oder organisatorische Verbesserungen. Neue Projekte und Entscheidungen brauchen Geduld.

Mai Gegenwind unter der Mars-Opposition. Lassen Sie sich nicht gleich entmutigen, auch wenn es anstrengende Kontroversen gibt. Ab dem 26.5. eilt Ihnen Jupiter zu Hilfe.

Juni Jupiter und Merkur unterstützen jetzt Ihre Ambitionen. Erfolgreiche Abschlüsse, geschäftlich oder auch bei Studien, sollten Ihnen zwischen 10.6. und 17.6. gelingen.

Juli Sie dürfen sich jetzt ruhig ehrgeizige, große Ziele setzen. Ab dem 21.7.sind auch entscheidende Durchbrüche möglich. Ein guter Zeitpunkt, um sich selbständig zu machen.

August Schnaufen Sie mal durch, ziehen Sie eine Zwischenbilanz und verschaffen Sie sich einen aktuellen Überblick! Für weitreichende Entscheidungen ist es aber noch zu früh.

September Organisatorisches, Administratives und Nachbesserungen sollten jetzt im Vordergrund stehen. Vielleicht ist auch ein Schritt zurück nötig. Bleiben Sie geduldig!

Oktober Mars steht den ganzen Monat über auf der Bremse. Mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, bringt gar nichts. Setzen Sie auf Ihr diplomatisches Verhandlungsgeschick!

November Jetzt haben Sie endlich wieder grünes Licht, um auf hochgesteckte Ziele zuzusteuern. Hüten Sie nur Ihre Finanzen besser und rechnen Sie lieber ganz genau nach!

Dezember Finanziell geht es deutlich aufwärts. Sie dürfen auch mit Unterstützung oder auch mit neuen Verbündeten rechnen. Starten Sie aber erst im neuen Jahr durch!

SKORPION (24.10. – 22.11.)

Jänner Setzen Sie sich einfache, klare Ziele. Alles Naheliegende, das Sie anpacken, kriegen Sie gut hin und verschafft Ihnen eine solide Ausgangsposition für alles Weitere.

Februar Ab Mitte des Monats könnte es mühsam werden. Überraschenden Veränderungen könnten kommen. Lassen Sie fixe Ideen los, damit gibt es sicher kein Durchkommen.

März Gute Gesprächs- und Verhandlungsbasis bis 10.3. Sie sollten noch sehr flexibel sein. Durchstarten können Sie erst wieder unter dem Fische-Mars ab 23.3.

April Das Blatt wendet sich. Sie sind wieder auf sicherem Boden, denn Mars und Saturn unterstützen Ihre Ambitionen. Trotzdem alles erst mal überprüfen.

Mai Nehmen Sie Denkanstöße, die Ihnen die Merkur-Opposition bringt, an, statt auf Ihrem Willen zu bestehen! Sie könnten sich wirtschaftlich in eine Sackgasse verrennen.

Juni Ab dem 10.6. steht Mars in Opposition zu Ihrer Sonne und damit auf der Bremse. Sehen Sie von Konfrontationen ab! Gesprächsbereit erreichen Sie sicher wesentlich mehr.

Juli Bis 11.7. ist man Ihren Ambitionen sehr gewogen. Zollen Sie aber auch den Vorschlägen anderer die gebührende Anerkennung und legen Sie sich nicht mit Vorgesetzten an!

August Notwendige und sinnvolle Kurskorrekturen stehen an. Überarbeiten Sie Ihre Pläne lieber noch einmal und durchforsten Sie Ihre Konzepte nach Fehlerquellen!

September Ab dem 10.9. haben Sie alles wieder bestens im Griff. Ideal, um zu neuen Zielen durchzustarten. Nehmen Sie dabei aber Rücksicht auf die Interessen anderer: Fairplay!

Oktober Bauen Sie Ihre Kontakte aus, verstärken Sie das Teamwork und treten Sie bis 17.10. zu Vorstellungsgesprächen an! Ihre Zielsetzungen könnten sich rasch verwirklich lassen.

November Unter dem Löwe-Mars kann es wieder mühsam werden. Keine Konfrontationen! Schwimmen Sie einfach mit dem Strom, statt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen!

Dezember Der rückläufige Merkur und die rückläufige Mars-Opposition raten zu größter Besonnenheit. Atmen Sie durch und lassen Sie Entscheidungen noch reifen.

SCHÜTZE (23.11. – 21.12.)

Jänner Nehmen Sie mal den Fuß vom Gas, sonst steht Saturn gleich wieder auf der Bremse! Sie fahren viel besser, wenn Sie auf andere hören und Orientierungshilfe annehmen.

Februar Ab Mitte des Monats wird alles wieder leichter. Sie dürfen ruhig unkonventionelle Wege beschreiten, um Ihren Zielen näher zu kommen, solange Sie realistisch bleiben.

März Vorsicht in finanzieller Hinsicht! Unter Merkur und Venus in den Fischen könnten Sie sich verkalkulieren. Geben Sie kein Geld aus, das Sie noch nicht verdient haben!

April Merkur ist Ihren Plänen zwar gewogen, aber bis 25.4. rückläufig. Da will alles sehr genau überdacht und kontrolliert werden. Devise: Lieber langsamer, aber sicher!

Mai Mars gibt Ihnen enormen Rückenwind und auch Merkur bis 15.5. Danach sollten wirtschaftliche Überlegungen Vorrang genießen. Setzen Sie sich vernünftige Grenzen!

Juni Ein bisschen vorsichtiger! Prüfen Sie vermeintliche Optionen kritischer! Mars empfiehlt, dass Sie sich erst mal möglichst gut absichern und auch Venus empfiehlt einen Sparkurs.

Juli Jetzt wäre es wohl besser, Urlaub zu machen und sich unnötige Herausforderungen unter der der Mars-Opposition zu ersparen. Eine Nachdenkpause ist inspirierend.

August Der Gegenwind durch Mars und Jupiter hält noch den ganzen Monat über an. Auch mit anderen ist jetzt nicht gut Kirschen essen. Zurückhaltung auf der ganzen Linie!

September Die Lage entspannt sich wieder. Es lohnt sich, einen Schritt zurückzugehen und die Dinge neu zu ordnen. Seien Sie diplomatisch und arrangieren Sie sich kompromissbereit!

Oktober Es geht immer noch langsam voran. Ab dem 14.10. wird es wahrscheinlich Zeit, neue, grundsätzliche Überlegungen anzustellen. Lassen Sie sich kompetent beraten!

November Mit neuem Schwung und neuer Motivation voran! Mars und Merkur pushen Sie enorm. Denken Sie aber an Saturn und setzen Sie lieber kleinere, wohlüberlegte Schritte!

Dezember Sie sind in Ihren Ambitionen immer noch kaum zu bremsen. Legen Sie mit neuen Vorhaben und Kooperationen erst ab dem 15.12. los. Dann gibt Merkur grünes Licht.

STEINBOCK (22.12. – 20.1.)

Jänner Mars und Jupiter fördern Ihre Entschlossenheit und Ihre Motivation, ab dem 15.1. unterstützt auch Merkur Ihre Pläne und Argumente. Nur nicht gleich zu kämpferisch!

Februar Bis 13.2. sind Sie noch sehr zügig unterwegs. Gehen Sie dann aber entspannter an alles heran und seien Sie dann vor allem auch für ungewöhnliche neue Ideen offen!

März Ab dem 11.3. sollten Sie auf Widerspruch, Hindernisse und Verzögerungen gefasst sein. Gehen Sie damit möglichst gelassen und geduldig und mit Anderen verständnisvoll um!

April Unter dem rückläufigen Widder-Merkur geht kaum etwas so voran, wie Sie sich das gedacht hatten. Erzwingen lässt sich jetzt aber nichts. Vertagen Sie wichtige Vorhaben!

Mai Jetzt kriegen Sie mächtigen Gegenwind durch Mars. Man ist Ihnen aber gewogen und unterstützt Sie. Ab dem 16.5. zeigt Merkur auch eine gute Verhandlungsbasis an.

Juni Ab dem 10.6. haben Sie alles wieder bestens im Griff. Ein guter Monat, um endlich wieder Ordnung zu schaffen und sich auf einer bereinigten Basis neu aufzustellen.

Juli Große neue Zielsetzungen? Können Sie ruhig ins Auge fassen – Sie sind ja realistisch genug, um zu wissen, wie es gehen könnte. Finanziell ist noch Vorsicht geboten.

August Mit einer pragmatischen Haltung und vor allem mit Teamgeist liegen Sie definitiv richtig, um sich auf einen heißen Herbst vorzubereiten und sich gut abzusichern.

September Der herausfordernde Gegenwind durch Mars hat es in sich. Aber Merkur hilft Ihnen, sich der richtigen Strategien zu bedienen und die passenden Antworten zu finden.

Oktober Bis 13.10. heißt es clever und diplomatisch taktieren. Da stehen grundlegende Klärungen und Kurskorrekturen an, um mit neuen Konzepten Fehler wieder auszumerzen.

November Jetzt spricht nichts mehr dagegen, auf große neue Ziele zuzusteuern. Ab dem 12.11. finden Sie auch die richtige Unterstützung, um wieder erfolgreich voranzukommen.

Dezember Merkur ist wieder einmal rückläufig und daher sollten Sie sich noch in Geduld üben und vielleicht erst mal an ein paar kleineren Rädchen drehen. Lassen Sie sich Zeit!

WASSERMANN (21.1. – 19.2.)

Jänner Langsam und sorgfältig! Ordnen Sie alles in Ruhe, erledigen Sie alles Administrative, legen Sie Ihre Prioritäten fest und machen Sie sich einen vernünftigen Plan!

Februar Wenn alle Pflichtaufgaben erfüllt sind, können Sie ab Mitte des Monats voll durchstarten. Beste Voraussetzungen vom 14.2. bis 23.2. für neue Initiativen und Projekte.

März Nutzen Sie den Rückenwind durch Mars noch bis 23.3. und geben Sie ordentlich Gas! Finanziell sollten Sie Ihre Schäfchen schon bis 11.3. ins Trockene gebracht haben.

April Will man Sie für neue Ideen und Initiativen begeistern? Seien Sie vorsichtig! Unter dem rückläufigen Merkur bis zum 25.4. sollte man sich alles ganz genau anschauen.

Mai Jetzt dürfen Sie wieder lospreschen, sollten aber wirtschaftliche Aspekte genau im Auge behalten. Da könnte es Probleme geben. Schränken Sie sich beizeiten etwas ein!

Juni Nun nimmt Sie Jupiter unter seine Fittiche und beflügelt Sie zu neuen Erfolgen. Vor allem bis 17.6. sollten Sie Verträge und An- und Verkäufe unter Dach und Fach bringen.

Juli Mars steht auf der Bremse und empfiehlt Ihnen, sich erst mal vernünftige Grenzen zu setzen. Machen Sie mal Urlaub! Ab dem 21.7. können Sie wieder durchstarten.

August Ihr Einsatz und Ihre Entschlossenheit in Ehren, aber ohne Sorgfalt und Geduld geht es unter dem rückläufigen Merkur ab dem 5.8. nicht. Pragmatiker haben es leichter.

September Man ist Ihnen sehr gewogen und daher dürfen Sie sich auf positives Feedback freuen. Das schlägt sich auch finanziell nieder. Kurskorrekturen stehen aber an.

Oktober Es könnte vernünftig sein, jetzt den einen oder anderen Schritt zurückzugehen, um sich bessere neue Ansätze zu überlegen. Sie sollten besser auf kritische Stimmen hören.

November Seien Sie auf sehr herausfordernde Wochen unter der Mars-Opposition gefasst! Sie werden aber gut damit klarkommen, wenn Sie für neue Perspektiven offen sind.

Dezember Gut, dass Sie ab dem 8.12. auf Unterstützung und Rückendeckung durch Verbündete zählen dürfen. Auch finanziell brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.

FISCHE (20.2. – 20.3.)

Jänner Bis 14.1. könnten sich die saturnischen Widerstände wieder stärker bemerkbar machen. Danach beruhigt sich die Lage aber und Sie haben alle wieder besser im Griff.

Februar Eine gute Phase, um sich in Ruhe zu orientieren, Probleme einvernehmlich und vernünftig zu lösen, Motivation zu tanken und notwendige Änderungen vorzunehmen.

März Warten Sie mit neuen Initiativen bis 11.3. zu, aber schauen Sie sich infrage kommende Kooperationen sehr genau an, um finanzielle Probleme und Engpässe zu vermeiden.

April Warten Sie diesen Monat mit Entscheidungen noch zu, denn unter dem rückläufigen Merkur ist mit Behinderungen und Rückschlägen zu rechnen! Es kommt auf Geduld an.

Mai Sie sind wieder auf der sicheren Seite, speziell ab dem 16.5. Ein guter Zeitpunkt, um sich wirtschaftlich nachhaltig abzusichern. Setzen Sie sich überschaubare Grenzen!

Juni Merkur und Venus sind Ihnen ab dem 18.6. besonders gewogen, daher dürfen Sie bei Bewerbungen und Prüfungen mit Erfolgserlebnissen rechnen. Knüpfen Sie neue Kontakte!

Juli Schnaufen Sie durch und genießen es, sich wieder auf der sicheren Seite zu wissen. Bleiben Sie aber realistisch und lassen Sie sich nicht zu Leichtsinnigkeit verleiten!

August Unter der rückläufigen Merkur-Opposition ist es wichtig, Ruhe und Geduld zu bewahren, vernünftige Korrekturen vorzunehmen und mit neuen Vorhaben noch zuzuwarten.

September Mit dem Rückenwind durch Mars kommen Sie mit Ihren Aktivitäten gut voran. Neue Initiativen brauchen aber sorgfältige Planung und sehr kontrolliertes Vorgehen.

Oktober Teamgeist ist jetzt das Erfolgsrezept. Sie dürfen auf Unterstützung und starke Verbündete zählen. Damit geht der ersehnte wirtschaftliche Aufschwung einher.

November Jetzt kommt wieder Unruhe auf. Lassen Sie sich bloß nicht wieder verunsichern! Bewahren Sie Ruhe, schwimmen Sie mit dem Strom und bleiben Sie auf bewährtem Kurs!

Dezember Keine Kurzschlüsse oder Experimente! Es ist sicher einiges in Ordnung zu bringen.