Die Besten der Next Generation

Die Opinion Leader:innen von morgen werden am 31. Jänner mit dem Next Generation Award ausgezeichnet. Hier die Powerladies.

Die Wiener Sofiensäle verwandeln sich am Mittwoch, 31. Jänner, in einen regelrechten Hotspot der Zukunft. Zum ersten Mal werden dann nämlich jene jungen Unternehmer:innen, Künstler:innen und Kreative in den Fokus gerückt, von denen wir nicht nur schon jetzt, sondern vor allem auch in den nächsten Jahren viel hören werden.

In insgesamt 7 Kategorien werden die Opinion Leader:innen von morgen mit dem ersten „Next Generation Award“ ausgezeichnet. Von „Female Empowerment“ und „Social Responsibility“ über Wiener und niederösterreichische „Jung-Unter­nehmer“ und „Technologie und Digi­talisierung“ bis hin zu „Demokratie in der Arbeitswelt“ und nicht zuletzt die ­Kategorie „Diversity“ – hier finden Sie alle Nominierten und deren Stärken, auf die wir künftig zählen können.

Kategorie Female Empowerment , powered by Wiener Städtische

3 mal Mut & Kraft

Verena Altenberger (36) Seit ihrem Durchbruch 2017 in der Rolle als heroinabhängige Mutter im Drama „Die beste aller Welten“ ist sie nicht mehr aus der österreichischen Schauspielszene wegzudenken. 2021 spielte Verena Altenberger die Rolle der Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen. Auf Instagram und Twitter setzt sie sich vor allem für feministische Themen ein und kämpft für Chancengleichheit.

Kategorie Diversity , powered by BILLA

3 für Chancen-Gleichheit

Aygyul (27) Die Wiener Sängerin mit Opernausbildung hat sich als Musikerin und Musikproduzentin einen Namen gemacht. Als LGBTQ+- Aktivistin setzt sich Aygyul für die Rechte und Sichtbarkeit von LGBTQ+- Personen in der Gesellschaft und insbesondere in der Musikindustrie ein.

Kategorie Technologie & Digitalisierung , powered by WKO

Jung und dynamisch in Männerdomänen

Anna Maria Brunnhofer-Pedemonte (35) Die Jung-Unternehmerin hat sich mit ihrem Deep-Tech-Start-up Impact AI einen Namen in der österreichischen Start-up-Szene gemacht. Ihr Unternehmen zeichnet sich durch eine KI-Technologie aus, die Unternehmen die Effekte ihrer KI-Lösungen messen lässt.

Kategorie Demokratie in der Arbeitswelt , powered by AK

Für Gerechtigkeit in der Arbeitswelt

Pia Gsaller (23) Pia Gsaller ist Vorsitzende der ÖBB-Konzernjugendvertretung und seit über 15 Jahren die erste Frau an der Spitze der betrieblichen Vertretung für Lehrlinge und junge Beschäftigte innerhalb der ÖBB.

Kategorie Social Responsibility , powered by Öserreichische Lotterien

Verantwortung leben

Verena Augustin (51) „0816 – alles, außer gewöhnlich“ ist ein Verein, der sich auf die spezielle Ausbildung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Lernbedürfnissen fokussiert. Er bietet individuelle Förderung und nutzt die Vielfalt der Kinder als Chance für ihre Entwicklung. Der Verein setzt auf kleine Gruppen, individuelle Bildungspläne, und ein interdisziplinäres Team, um eine ganzheitliche Bildung zu ermöglichen.

Kategorie NÖ-Jungunternehmer , powered by Land Niederösterreich

Frühstarterinnen

Anna Seper (28) Anna Seper ist seit 2019 Teil des seit 1718 bestehenden Familien-Weinguts Pferschy-Seper in Mödling, das in vierter Generation von Frauen geführt wird. Sie studierte „International Wine Business“ in Krems, verbrachte Zeit in Spanien und im Napa Valley und setzt sich für naturbelassene Weinproduktion ein.

Kategorie Wiener Jungunternehmen

Unternehmen mit Vision