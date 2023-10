× ''AWA by Magnum'' fördert Frauen in Kakaoanbaugemeinschaften

Mit dem Programm "AWA by Magnum" engagiert sich das Eis-Unternehmen für nachhaltige Kakaobeschaffung und fördert die wirtschaftliche und soziale Unabhängigkeit von Frauen in Côte d'Ivoire.

Die Eismarke Magnum hat mit AWA ein auf mehrere Jahre angelegtes Hilfsprogramm ins Leben gerufen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen in den Kakaoanbaugemeinschaften in Côte d‘Ivoire (Elfenbeinküste) sozial und wirtschaftlich zu fördern. Bis Ende 2023 werden bereits mehr als 3.000 Frauen Teil des Programms in Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) sein. Magnum hat sich verpflichtet, bis 2025 5.000 Frauen in den Kakaoanbaugemeinden in der Region zu unterstützen. Durch die Ausweitung des Programms können mehr Frauen in den Kakaoanbaugemeinschaften erreicht werden.

Frauen stärken heißt Gemeinschaften stärken

Das Programm „AWA by Magnum“ stellt bewusst Frauen in den Mittelpunkt, da diese nicht nur beim Kakaoanbau eine wichtige Rolle spielen, sondern auch beim Fortschritt ihrer Familien und Gemeinden. Das Programm ist Teil der bereits vor 10 Jahren eingegangenen Verpflichtung Magnums, die Lebenssituation der Kakaobauern und -bäuerinnen nachhaltig zu verbessern. „AWA by Magnum“ startete 2020 in Zusammenarbeit mit dem Kakaolieferanten Cargill und den Nichtregierungsorganisationen (NGO) 100Weeks und CARE.

© Magnum ×

Finanzielle Unabhängigkeit

Ziel ist es, Frauen in Kakaoanbaugemeinschaften unter anderem durch mobile Direktzahlungen und Mikrokredite über lokale Village Savings and Loan Associations (VSLAs, auf Deutsch: Dörfliche Spar- und Darlehensverbände) zu unterstützen. Dadurch erhalten sie die notwendigen Voraussetzungen und finanziellen Mittel, um durch Einkommen schaffende Maßnahmen finanziell unabhängig zu werden und ihre Situation nachhaltig und dauerhaft zu verbessern. Bis Ende 2023 wird „AWA by Magnum“ seine Zusammenarbeit mit den Village Savings and Loan Associations auf 117 Verbände ausweiten. Dadurch erreicht das Programm in diesem Jahr zusätzlich 2.400 Frauen, durchschnittlich 25 Frauen pro dörflichem Verband.

© Magnum ×

Weiterentwicklung als Unternehmerinnen

Das AWA-Programm ermöglicht den Frauen nicht nur das Erreichen einer sozialen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Sie entwickeln sich auch als Unternehmerinnen weiter, indem sie eigene Einkommensquellen – außerhalb des Kakaoanbaus - erschließen oder ausbauen. Die Teilnehmerinnen berichten auch, dass ihr Selbstvertrauen gewachsen ist, was zu einer stärkeren Beteiligung der Frauen in der Gemeinschaft führt und gleichzeitig die Beziehungen innerhalb ihres Haushalts positiv beeinflusst. Ermöglicht wird dies durch die Unterstützung von den Partnern in der Kakaolieferkette, die eng mit NGOs, darunter CARE International und 100WEEKS zusammenarbeiten, um Frauen in Kakaoanbaugemeinschaften die notwendige Ausbildung und Unterstützung zu bieten, damit sie ein eigenes Unternehmen gründen oder in ein solches investieren können.

© Magnum ×

Investition in die Zukunft

Frauen sind das Herz der Familien und Gemeinschaften in Côte d'Ivoire. Durch die Stärkung ihrer Position können sie in die Zukunft ihrer Familien investieren. Das reicht von der Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte für den Kakaoanbau über den Schulbesuch der Kinder bis zur Bezahlung von medizinischer Versorgung. Im Rahmen des ganzheitlich angelegten Programms erhalten die Frauen zudem Zugang zu Bildung, lernen oder verbessern ihre Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse und geben diese weiter an ihre Kinder, Männer sowie Freunde und Verwandte.

Mehr Informationen: magnumicecream.com/AWAbyMagnum