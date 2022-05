× Julianne Moore zeigt ihre hübsche Tochter

Verblüffende Ähnlichkeit: Hollywood-Star Julianne Moore gemeinsam mit Tochter Liv vor der Kamera.

Der nächste Hollywood-Sprössling startet als Model durch: Julianne Moore (61) und Tochter Liv Freundlich (20) sind die Stars der neuen "Like Mother, like Daughter"-Kampagne des italienischen Luxus-Labels Bulgari. Stolz postete die Oscar-Preisträgerin ein Bild der Fotoserie auf Instagram. "Mein Mädchen, wunderschön von Innen und Außen", schrieb die Actress unter das Foto und ihre Fans geben ihr Recht. Auch 90er-Modelikone Helena Christensen ist begeistert von der Ähnlichkeit der beiden. "Genau wie du!", kommentierte das 53-jährige Model das Bild der beiden.

"Meine Mutter tut, was sie tun möchte"

„Seit ihrer Geburt prahle ich mit Liv und ich bin so beeindruckt, wie gut sie sich in der Welt zurechtfindet und wie reif sie ist“, sagt Moore über ihr jüngstes von zwei Kindern im Interview it dem Magazin Harper's Bazaar. Und auch Tochter Liv gerät ins Schwärmen: „Was ich an meiner Mutter am meisten bewundere, ist, wie ehrgeizig sie ist“, erklärt Freundlich. „Sie hat immer eine klare Vorstellung davon, was sie erreichen möchte. Meine Mutter tut, was sie tun möchte, und es ist ihr egal, was andere Leute denken", so Liv weiter.

© Getty ×

Julianne Moore mit Liv 2012 in New York.

Erfahrungen als Schauspielerin

Liv ist die gemeinsame Tochter von Julianne Moore und Ehemann Bart Freundlich (52). Die Schauspielerin und der Regisseur haben auch einen Sohn, Caleb Freundlich (24). Erfahrungen als Schauspielerin konnte Liv bereits sammeln. Schon 2005 war sie als Kind an der Seite ihrer Mama im Film "Trust the Man" zu sehen. 2009 spielte sie eine Rolle in der Romcom "The Rebound". 2019 war die damals 17-Jährige im Film "After the Wedding" zu sehen, bei dem Freundlich Regie führte und in dem Julianne Moore die Hauptrolle spielte.

© Getty ×

Bart Freundlich, Julianne Moore, Liv Freundlich und Caleb Freundlich 2016 beim Tribeca Film Festival in New York City.