MADONNA Karriere-Tag: Die Experten-Talks

Ausbildung, Weiterbildung, Jobchancen – darüber talkten die Experte.

Neue Wege und Herausforderungen – in Zeiten wie diesen stehen viele vor wichtigen beruflichen Entscheidungen. Weshalb MADONNA zum großen Karriere-Tag auf oe24.TV lud. Zu Gast: Powerfrauen wie Pro Praxis Graz-Mastermind Daniela Kolleger und Better Life Coach Sandra Manich, die wertvolle Tipps bezüglich der richtigen Jobwahl gab. Neue Karrierewege eröffneten sich beim Berufsschwerpunkt auch im Gespräch mit Austro-Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl, die Wissenswertes über den Traumjob Fluglotsin preisgab. Eine ganz andere Branche macht im Studio bei oe24.TV-Moderator Volker Piesczek KLIPP-Marketingleiterin Petra Haudum den Zuseherinnen schmackhaft und verriet, welche ­Herausforderungen und Möglichkeiten eine Friseurlehre in sich birgt.

Unternehmerisches Denken und Handeln – gerade in wirtschaftlich und organisatorisch schweren Zeiten – ist das Spezialgebiet von Laura Ecker-Sperlich. Als Unternehmenssprecherin von Philip Morris Austria gewährte sie Einblicke, wie man trotz Homeoffice Kommunikation und Teamgeist in einem Unternehmen hochleben lassen kann. Ebenso spannend: Neue Berufs-Chancen, über die bfi-Geschäftsführer Franz-Josef Lackinger informierte. Das Institut beruflicher Erwachsenenbildung bietet eine Vielzahl spannender Kurse an.

