Der große MADONNA Karriere-Tag

Vom Karrieretraum zur Traumkarriere – auch in herausfordernden Zeiten! Wie das geht, verraten Ihnen Top-ExpertInnen im Rahmen des MADONNA Karriere-Tags am Samstag, 27. März, auf oe24.TV!

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnlichen Einsatz – und vor allem kompetente Guidelines, wenn es um das Thema Beruf geht. Gestärkt durch die Krise zu gehen, sich neue Ziele zu stecken und konsequent seinen Weg zu Traumkarriere zur verfolgen, ist oft leichter gesagt als getan. Weshalb MADONNA nun den großen Karriere-Tag ins Leben rief, in dessen Rahmen Top-ExpertInnen mit ihrem Know-how rund um die Themen Lehre, Fortbildung, Selbstständigkeit und neue Karriere-Wege zur Seite stehen.

Am nächsten Samstag, 27. März, zwischen 11 und 13 Uhr stehen auf oe24.TV Business-Profis zur Verfügung. Austro-Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl weiß als eine der Top-Karriere-Ladys des Landes um die Herausforderungen für Frauen im Beruf – vor allem in Männerdomänen. Warum der Job als Fluglotsin etwa – trotz Krise – äußerst zukunftsträchtig ist, verrät sie im TV-Studio. oe24.TV-Top-Moderator Volker Pieszeck wird mit ihr ebenso einen spannenden Talk führen wie mit KLIPP-Marketingleiterin Petra Haudum, die über die Vorteile und Herausforderungen des Friseurberufs berichten wird. Wen es eher in einen Großkonzern zieht, sollte das Interview mit Philip-Morris-Unternehmenssprecherin Laura Ecker-Sperlich nicht verpassen, die Spannendes zum Thema „Unternehmerisches Denken in großen Betrieben“ berichtet.

Diashow: MADONNA Karriere-Tag: Die Talk-Gäste 1/5 © beigestellt Die Austro-Control-Geschäftsführerin wird über den Traumberuf Fluglotsin, deren Karrierechancen und Ausbildungswege sprechen. „Gerade jetzt – trotz Luftfahrtkrise – ist es wichtig, die Ausbildung konsequent voranzutreiben.“ Auf oe24.TV erklärt sie, wie man eine Top-Karriere starten kann.

2/5 © beigestellt Karriere mit Friseur-Lehre kann man bei KLIPP machen. Für wen sich der angesagte Beruf tatsächlich eignet, über die wichtigsten Voraussetzungen und die Herausforderungen dieses Traumjobs spricht KLIPP-Marketingleiterin Petra Haudum im großen MADONNA-Karriere-Tag-Gespräch auf oe24.TV.

3/5 © beigestellt Als Better Life Coach weiß Sandra Manich um die Ängste und Herausforderungen, vor die berufstätige Frauen oft gestellt sind. Am MADONNA Karriere-Tag gibt die Expertin wichtige Tipps, wie man sich am besten wappnet und im Nu zur Powerfrau avanciert – und verrät, wie man die Krise als Chance nutzen kann.

4/5 © beigestellt „Bildung. Freude inklusive.“ lautet das Motto des bfi Österreich. Geschäftsführer Franz-Josef Lackinger gibt am Karriere-Tag Einblicke in das vielseitige Kurs-Angebot und spricht über das höchste Gut in Zeiten wie diesen: eine gute Ausbildung.

5/5 © beigestellt Unternehmerisches Denken und Handeln in einem Großkonzern sind die Spezialgebiete der Manager Corporate Communications & Unternehmenssprecherin bei Philip Morris Austria. Im Karriere-Talk auf oe24.TV wird Laura Ecker-Sperlich u. a. über die Herausforderungen in Zeiten von Homeoffice & Co. sprechen.

Bildung als höchstes Gut

Bildung steht auf der Agenda von bfi-Geschäftsführer Franz-Josef Lackinger, der verrät, wie man die optimale Wahl in Sachen Aus- und Weiterbildung trifft. Für ein gutes Lebensgefühl sorgt „Better Life“-Coach Sandra Manich, die im Rahmen des großen Karriere-Tags auf oe24.TV tolle Tipps für eine bessere Worklife-Balance gibt. Von der „beruflichen Midlife-Crisis“ zur „Midlife-Chance“, über Potenzialentwicklung sowie Stressbewältigung und Burn-out-Prävention spricht Manich über jene Themen, die wohl jede berufstätige Frau in der einen oder anderen Weise betreffen.

Einschalten & losstarten!



Nutzen Sie die Chance, sich in wichtigen Jobangelegenheiten informieren, inspirieren und motivieren zu lassen – und das ganz einfach und direkt zu Hause. Am Samstag, 27. März, ab 11 Uhr auf oe24.TV. Wir freuen uns auf Sie!

