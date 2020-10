Alles über New Work

Die 2020er-Dekade wurde von Trend- und Zukunftsforschern noch vor der Corona-Pandemie als Zeit des Umbruchs prophezeit, das Virus scheint gesellschaftliche wie auch berufliche Veränderungen jedoch noch mehr zu beschleunigen. In diesem Zusammenhang wird zwischen Trends und Megatrends unterschieden: Erstere sind Veränderungsbewegungen, die z. B. auch in Mode oder Kulinarik auftauchen und nur kurzfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Megatrends hingegen sind tiefe und nachhaltige Strömungen, die sowohl Gesellschaft als auch Wirtschaft langfristig prägen. Darunter fällt u. a. die Digitalisierung. Mit einer digitalisierten Arbeitswelt konnten bis zur Pandemie vergleichsweise wenige Unternehmen etwas anfangen. Homeoffice-Tage waren eher eine sondergenehmigte Ausnahme und virtuelle Meetings bedurften schon besonderer Umstände, um auf der Agenda zu stehen.

Globale Transformation. Doch mit dem Lockdown und der pandemiebedingten Gesamtsituation mussten viele Firmen rascher als vielleicht gewollt umdisponieren. Es ist also wenig verwunderlich, dass in diesem Jahr die Schlagworte „New Work“ oder „agiles Arbeiten“ boomen. Das in Deutschland angesiedelte Unternehmen New Work SE (zu dem auch die Networking-Plattform Xing gehört) brachte vor wenigen Wochen ein auf Expertengesprächen basierendes Thesenpapier heraus, in dem mehrere Trends zur Neuordnung der Arbeitswelt in den Fokus gerückt wurden.





Notwendiges Umdenken. Allen voran prognostizieren die Forscher rund um „New Work“-Begriffsbegründer Frithjof Bergmann (siehe Kasten oben) ein „Ende der Bullshit-Jobs“. So würde Statistiken zufolge ein Viertel der Arbeitskräfte in Industrieländern keinen Sinn in ihren aktuellen beruflichen Tätigkeiten sehen. Der Stillstand hätte bei ihnen den Wunsch nach neuer Bedeutung nur befeuert, weshalb nun vor allem Unternehmen und Führungskräfte gefordert seien, einen Strukturwandel einzuleiten und für Mitarbeiter neue Anreize zu schaffen. Dieser könne eventuell auch durch den Megatrend „Neo-Ökologie“ (siehe Kasten links) befeuert werden, der mit der Mission des nachhaltigen Wirtschaftens neue Ideen und Businessmodelle erfordert, aber gleichzeitig auch sinnstiftend ist und bisher ungenutzte Märkte erschließen würde. Selbstverständlich spielt das Stichwort Homeoffice im Trendpapier der New-Work-SE-Forscher ebenfalls eine große Rolle. So müsse der Arbeitsplatz flexibler werden, da Menschen unterschiedliche Arbeitsphasen hätten und bevorzugt und auch statistisch bestätigt mehr Leistung in weniger Zeit packen würden.

Potenzial. Der Wandel der Branche ist unaufhaltsam und legt laut Studien auch eine notwendige Requalifizierung vieler Menschen an den Tag. So würden knapp 30 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland neue Kompetenzen brauchen. Dementsprechend müsse auch das Bildungssystem dahin gehend angepasst werden. Doch das Bewusstsein für dieses Bedürfnis bildet eine Chance, von der vor allem Frauen profitieren können. Nicht nur befördern laut einer Studie der Unternehmensberatung Accenture klassische digitale Kompetenzen die Karrierechancen von Frauen viel stärker als jene von Männern, darüber hinaus scheinen die Voraussetzungen der digitalisierten Arbeitswelt in ihrem Bedarf geschlechtlich ausgewogener. So sind aus den zehn vom World Economy Forum gelisteten „Skills for the Future“ mindestens die Hälfte typisch weiblich. Unterhaltsame, aber auch faktisch untermauerte Erkenntnisse aus „Digitalien“ liefert etwa Autorin Michaela Ernst in ihrem Buch „Error 404“ (siehe Kasten unten). Denn die Herausforderungen der schönen neuen Welt sind nicht unüberwindbar, sondern vielmehr sogar beruflich bzw. persönlich bereichernd.

Sieben Tipps für eine Karriere in „Digitalien“