Jetzt 30% Rabatt auf Remington Haarglätter sichern

Mit dem Code "MADONNA20" sichern Sie sich zwischen 14.11. und 31.12.2020 ganze 30% auf den Remington Hydraluxe Pro Haarglätter.

Professionelle Looks ohne Hitzeschäden

Mit dem Hydraluxe Pro Haarglätter stylen Sie professionell aussehende Looks, die geschmeidig, weich und glänzend sind. Dabei bietet die Hydracare Nebel-Technologie mit dem kühlen Feuchtigkeitsnebel vollständigen Schutz vor Hitzeschäden*. Dadurch kann mit einer gesünderen Temperatur von 170 °C gestylt werden. Die feuchtigkeitsspendende Keramikbeschichtung sorgt zusätzlich dafür, dass das Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haare beim Glätten erhalten bleibt. So erzielen Sie einen langanhaltenden, stylischen Look und halten dabei Ihr Haar gesund.

Die Features des Hydraluxe Pro Haarglätters im Überblick

© Remington Hydraluxe

Der Haarglätter hat eine digitale Temperatureinstellung mit fünf Einstellungen, die für jeden Haartyp geeignet sind. Das präzise Heizsystem ermöglicht es, dass langanhaltende Frisuren mühelos gestylt werden können. Integrierte Sensoren sorgen für gleichmäßige Temperatur und Styling in einem Zug bei allen Haartypen. Weiters überzeugt der Hydraluxe Pro mit seiner feuchtigkeitsspendenden Keramikbeschichtung. Für gleichmäßigen Druck auf das Haar sorgen schmale, lange und federnd gelagerte Stylingplatten. Außerdem verfügt das Stylinggerät über eine automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten. Der integrierte Wassertank sorgt für 43 Meter Styling ohne Nachfüllen. Durch die Ultra-Schnellaufheizung ist der Hydraluxe Pro in nur 15 Sekunden einsatzbereit. Der Haarglätter kommt weiters mit einem Kabel in Salonlänge für komfortables Styling.

Holen Sie sich jetzt Ihren Hydraluxe Pro Haarglätter mit dem Madonna-Rabatt!

*Im Vergleich zu ungestyltem Haar, beim Styling mit 170°C mit dem Hydracare Nebel.