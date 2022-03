Jennifer Lopez zeigt uns <br> ihren Sixpack

J. Lo ließ sich für Dolce & Gabbana in Dessous ablichten.

In schwarzen Dessouss, mit schwarzer Sonnenbrille und edlen Ketten behangen – so verführerisch zeigt sich Pop-Ikone Jennifer Lopez (52) aktuell ihren Fans auf Instagram. Hintergurnd der Bilder ist ein Kampagnen-Shooting für das Luxus-Label Dolce & Gabbana, bei dem die 52-Jährige ein weiteres Mal unter Beweis stellt, dass sie in Top-Form ist.

Training drei bis vier Mal die Woche

Erst kürzlich verriet die Sängerin und Schauspielerin gegenüber US Weekly, dass sie drei bis vier Mal die Woche trainieren würde. High-Intensity-Workouts, Krafttraining, Zirkeltraining und Kickboxing sei Teil ihrer harten Fitnessroutine. Das Sportprogramm scheint sich offenbar auszuzahlen!