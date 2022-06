Jennifer Lopez (52) präsentiert ihre durchtrainierte Figur am Pool.

Im schwarzen Bikini, mit schwarzer Sonnenbrille und im Seiden-Bademantel – so verführerisch zeigt sich Pop-Ikone Jennifer Lopez (52) aktuell ihren Fans auf Instagram. Mit den Bildern vom hauseigenen Pool stellt die 52-Jährige ein weiteres Mal unter Beweis, dass sie in Top-Form ist und ihre 210 Millionen Follower sind begeistert. Zum Dank für die heißen Aussichten kassiert Jennifer Lopez fast 3 Millionen Likes. Tendenz steigend.

Hartes Training und Intervallfasten

„Sommermodus: aktiviert“, kommentiert die 52-Jährige die Bilderstrecke. Zu ihren Fotos postete sie auch noch ein kurzes Video, auf dem sie sich in ihrem Strandoutfit im Kreis dreht. Doch der Traumkörper kommt nicht von ungefähr. Um ihre Figur so fit zu halten, setzt Lopez auf Intervallfasten. Tägliche Essenspausen von 14 bis 23 Stunden helfen nicht nur, Körperfett zu verlieren, sondern fördern auch die Zellverjüngung. Dazu steht täglich Training am Programm des Popstars – das harte Sportprogramm zahlt sich offenbar aus!