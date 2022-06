× J. Lo: Gewagter Look bei Premierenfeier

Einmal mehr machte Jennifer Lopez am Red Carpet eine gute Figur.

Wow! Ganz egal ob im Bikini auf Instagram oder im Leder-Look bei dem MTV Movie Awards – Hollywood-Star Jennifer Lopez (52) kann sich immer sehen lassen. Und genau das tat sie bei der Eröffnung des Tribeca Film-Festivals in New York. Ihre Doku Halftime wurde dort zum Opening gezeigt. Dazu erschien die Schauspielerin in einem schwarzen Kleid, das gerade einmal das Nötigste verdeckte. Auf Unterwäsche verzichtete J-Lo dabei komplett.

© Getty ×

J. Lo beim Tribeca-Filmfestival.

Diamanten von Ben Affleck

Das Unterteil des Kleides bestand ebenfalls zu großen Teilen aus durchsichtigem Mesh-Stoff und bedeckte vorne und hinten nur mit einem Streifen aus schwarzem Samt die Körpermitte. Abgerundet wurde ihr Look von tropfenförmigen Diamant-Ohrringen und dem Mega-Ring, den sie erst kürzlich von ihrer großen Liebe Ben Affleck geschenkt bekam.

© Getty ×

Auch J. Los Seitenansicht hatte es in sich.

Dokumentation über ihr Leben

"Halftime" dreht sich um die vergangenen 50 Lebensjahre der Pop-Ikone und endet bei ihrer bombastischen Super-Bowl-Halbzeitshow mit Shakira (45) im Jahr 2020. Auch Privates soll die Doku zeigen, wie etwa Lopez' Beziehung zu ihren 14-jährigen Zwillingen Max und Emma. Der Streamingdienst Netflix will "Halftime" am 14. Juni in sein Programm nehmen.