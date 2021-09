9 Statement Pieces für den Herbst

Das Motto „On Wednesday we wear pink“ wird jetzt zu „In October we wear pink“. Pink steht für Awareness rund um das Thema Gesundheit und hilft außerdem ein Statement zu setzen. Hier sind 9 passende Statement Pieces für den Oktober, mit denen Sie auf sich und auf Ihre Umwelt achten können.

Egal ob Taschen, Kleidung oder Hautpflege - der Herbst strahlt in pinken Tönen!

1. MONKI

Monki überzeugt mit einer weiteren Unterwäschen-Kampagne, die den Namen #nofilter trägt. Damit setzt sich Monki gegen die Retusche von Körpern in der Modeindustrie ein. Ein Ribbed knit-midi dress und rosa Retro Shades vervollständigen das Outfit.

Kleid: 25 EUR. Sonnenbrille: 12 EUR.

2. UCON ACROBATICS

Die Taschen und Rucksäcke von Ucon Acrobatics sehen nicht nur super aus, sondern sind auch vegan. Die Farbpalette reicht von dunklen Erdtönen bis zu einem satten Rosa. Der „Alison Backpack“ ist der perfekte Wegbegleiter für alle Fälle.

Alison Backpack: 69,99 EUR.

3. HEMA

Der „Be marbelous in pink!“ Lippenbalsam passt sich dem pH-Wert der Lippen an und besteht aus veganen Zutaten, wie Sheabutter, Olivenöl, Wiesenschaumkraut und Vitamin E. Mit diesem Lippenbalsam werden die Lippen auch in den Herbstmonaten gepflegt und versorgt.

Be marbelous in pink“ Lippenbalsam: 5,50 EUR.

4. TONY’S CHOCOLONELY

Der Schokoladenhersteller setzt sich mit den Schokoladentafeln für das Beenden moderner Sklaverei in der Schokoladenindustrie ein. Die Tafel in der Sorte „Weiße Schokolade, Himbeere, Knisterzucker“ kommt in einer knallig pinken Verpackung.

Weiße Schokolade, Himbeere, Knisterzucker: 3,49 EUR.

5. ESPRIT

Perfekt für den Herbst: Jogger und Hoodie Kombination aus 100% Baumwolle und Organic Cotton von ESPRIT. Diese Kombination kommt nicht nur in schönen Farben, sondern ist auch äußerst gemütlich.

Jogger: 59,99 EUR. Hoodie: 49,99 EUR.

6. GLEIN

Die Vacchetta Tote von Glein ist ein tolles Accessoire, mit robuster Form und viel Stauraum. Die Tote passt zu jedem Outfit und ist ideal für den Alltag. Sie stammt aus einem kroatischen Familienbetrieb, der seit Jahrzehnten auf die Fertigung von hochwertigen Taschen und Lederwaren spezialisiert ist.

Vacchetta Tote: 159 EUR.

7. INA KENT

Die MOONLIT ed.1 von INA KENT aus der neuen Crackled-Leder Kollektion schillert in rosé und sorgt für besondere Akzente.

MOONLIT ed.1: 135 EUR

8. NEUBAU EYEWEAR

Eine Brille der Fire Collection von NEUBAU trägt den Namen Heidi. Diese Brille in der Farbe „silky rose matte“ ist das perfekte Accessoire für herbstliche Outfits und überzeugt in subtilem Rosa.

Heidi: 250 EUR

9. ALPIENNE

„Rosenkind“ ist die neue Premium-Pflegeserie von Alpienne. Zu dieser Serie gehören ein Deep Comfort Peelinggel, die Ultra Vital 24 Stunden Creme, die Hydrobooster Körperlotion sowie das aktivierende Feuchtigkeitsserum.

HYDRO REPAIR CREME 24h: 69,90 EUR.