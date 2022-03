10 sonnige To- Dos

Draußen wird es immer wärmer, die Sonne scheint und der Himmel strahlt in einem wunderschönen hellblau. Corona sind wir zwar immer noch nicht los - dieser Frühling soll trotzdem toll werden.

Wir haben eine Bucketlist für Sie zusammengestellt - mit 10 Dingen, die Sie diesen Frühling unbedingt ausprobieren sollten, um den Anfang des Jahres ganz besonders und unvergesslich zu machen.

Einen Strauß frische Blumen kaufen

Frische bunte Blumen sind das Gesicht des Frühlings. Besonders lieben wir bunte Tulpen, die in einer tollen Vase den Frühling zu Ihnen nach Hause bringen.

Mit Freunden im Park picknicken

Für die nächsten Tage ist nur blauer Himmel angesagt, ganz viel Sonne und die Temperaturen klettern in Wien bis zu 20°C rauf. Zeit für ein Picknick mit den besten Freunden und ganz vielen Leckereien. Unser Tipp: Obst und vorbereitete Snacks in den To- Go Artikeln von Mepal mitbringen!

© Getty Images ×

Einen neuen bunten Kleiderschrank zulegen

„Bunt“ ist die Farbe der kommenden Saison. Tops, Blazer und Hosen in grün, pink und gelb versprühen gute Laune und liegen voll im Trend. Auf Flohmärkten oder in Vintage Stores finden Sie sicher tolle Einzelstücke aus den vergangenen Jahrzehnten!

Eine Radtour planen

Damit auch die sportliche Aktivität nicht zu kurz kommt, ist eine ausgiebige Radtour in den kommenden sonnigen Tagen genau das Richtige. Wer sich nicht ganz so arg abstrampeln will, kann ein E- Bike leihen und damit an der Donau entlang düsen. Ein Fahrradausflug lässt sich auch super mit einem Picknick kombinieren!

Frische Erdbeeren und Spargel genießen

Auch wenn die Spargel- und Erdbeersaison noch nicht ganz begonnen haben, lohnt es sich, einen Besuch beim Hof in der Nähe auf die To- Do Liste für die kommenden Wochen zu setzen. Allen Stadtkindern, denen der nächste Hofladen zu weit entfernt liegt, kann auch ein Besuch in einem netten Restaurant an einem sonnigen Sonntag lange in Erinnerung bleiben.

© Getty Images ×

Den Grill einweihen

Bleiben wir doch gleich beim Essen: Bei so tollem Wetter kann endlich die Grillsaison eingeläutet werden! Ein warmer Grillabend mit den besten Freunden, leckerem Essen und dem ein oder anderen Bierchen sollte auf jeden Fall auf Ihrer Liste stehen.

Heimkommen, wenn die Vögel zwitschern

Corona ist noch nicht vorbei – wir wissen es alle. Dennoch ist auch ein bisschen Spaß erlaubt und eine lange Nacht in den Bars der Stadt sicher möglich. Genießen Sie Ihre Zeit, feiern Sie und kommen Sie erst heim, wenn draußen die Vögel schon wieder zwitschern!

Den Balkon oder Garten bepflanzen

Nach dem langen Winter ist nun wieder Zeit, den Garten auf Vordermann zu bringen. Bereiten Sie den Boden für die wärmeren Tage vor, pflanzen Sie bunte Blumen und säen Sie neues Gemüse. Das Ganze geht natürlich auch am Balkon! Auch das Bauen eines kleinen Bienenhauses ist eine tolle Sache.

© Getty Images ×

Ein ausgiebiger Frühjahrsputz

Wir geben zu, putzen und entrümpeln macht nicht sonderlich viel Spaß. Dafür ist das Gefühl danach umso besser. Drehen Sie die Musik laut, reißen Sie die Fenster auf und schwingen Sie den Putzlappen bis es glänzt!

Die Sonne genießen

Und bei all dem natürlich nicht vergessen: Genießen Sie das gute Wetter, die Sonne und das Erwachen der Natur – ganz egal was Sie gerade tun.