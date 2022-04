Ihre Astro-Woche im Überblick

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Hören Sie auf Ihr Herz und fühlen Sie sich geduldig in den Partner ein, auch wenn ab Dienstag wieder mehr Unruhe aufkommt.

Gesundheit: Lassen Sie sich mehr Zeit, konzentrieren Sie sich auf klare Prioritäten, um Hektik zu vermeiden!

Beruf: Schränken Sie sich in Ihren Ambitionen etwas ein und stimmen Sie vernünftigen Lösungen zu!

Stier

Liebe: Vertiefen Sie das Miteinander und lassen Sie mehr Nähe zu, dann kann es am Donnerstag und Freitag sehr beglückend werden.

Gesundheit: Achten Sie besser auf Ihr Nervenkostüm und nehmen Sie Hilfe an, statt sich stressen zu lassen!

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen, Meetings und Bewerbungen bis Donnerstag oder Freitag zu!

Zwillinge

Liebe: Stärken Sie bis zum Ostermontag den Zusammenhalt und bewahren Sie dann bis Mittwoch Ruhe! Vernunft gewinnt ab Donnerstag.

Gesundheit: Am Dienstag und Mittwoch unbedingt kürzer treten! Tief durchatmen und jegliches Risiko meiden!

Beruf: Keine Konfrontationen am Dienstag und Mittwoch! Einigen Sie sich vernünftig ab Donnerstag!

Krebs

Liebe: Zu Ostern blüht die Liebe endlich wieder voll auf. Ab Dienstag sollte aber Vernunft den Ton angeben. Nicht zu viel Druck!

Gesundheit: Sie sind jetzt ein wahres Energiebündel. Trotzdem nicht zu schnell! Konzentration hat Vorrang.

Beruf: Nicht zu kämpferisch bis Mittwoch! Wo Vernunft regiert, finden sich gute, einfache Lösungen.

Löwe

Liebe: Geduldiger, verständnisvoll und einfühlsam! Keine impulsiven Reaktionen am Dienstag und Mittwoch! Klärungen ab Donnerstag!

Gesundheit: Physisch geht es wieder viel besser. Schonen Sie aber Ihre Nerven, speziell bis Mitte der Woche!

Beruf: Rechnen Sie nach und verhalten Sie sich kooperativ. Vernunft sollte das letzte Wort haben.

Jungfrau

Liebe: Aussprachen sind wichtig, der Verstand allein reicht aber nicht aus. Man braucht jetzt viel mehr Empathie und Feingefühl.

Gesundheit: Der Dienstag und Mittwoch könnten sehr aufreibend werden. Ab Donnerstag läuft es wieder besser.

Beruf: Keine voreiligen Aktionen! Warten Sie mit Gesprächen und Verhandlungen bis Donnerstag zu!



Waage

Liebe: Hören Sie auf Ihren Verstand, statt sich von Stimmungsschwankungen verunsichern zu lassen! Vernünftig reden ab Donnerstag!

Gesundheit: Nehmen Sie den Fuß vom Gas und setzen Sie auf Konzentration! Oberste Devise: Ruhe bewahren!

Beruf: Ohne praktische Kompromisse geht es nicht. Die lassen sich ab Donnerstag bestimmt erreichen.

Skorpion

Liebe: Nach dem innigen Osterfest kommt wieder Unruhe auf. Hören Sie auf die Stimme der Vernunft, die behält ab Donnerstag recht.

Gesundheit: Jetzt haben Sie wieder sehr viel Energie. Unterlassen Sie aber alles, das Ihren Nerven schadet.

Beruf: Druck zu machen ist bis Mittwoch kontraproduktiv. Lenken Sie ab Donnerstag vernünftig ein!

Schütze

Liebe: Ungeduld ist ein ganz schlechter Ratgeber. Werden Sie selbstkritischer und denken Sie mal in Ruhe über Ihr Verhalten nach!

Gesundheit: Erhöhte Vorsicht am Dienstag und Mittwoch! Setzen Sie sich keinem Risiko aus,

gut konzentrieren!

Beruf: Am Dienstag und Mittwoch liegen Konflikte in der Luft. Ganz cool und bis Donnerstag zuwarten!



Steinbock

Liebe: Lassen Sie mehr Nähe, Romantik und Zärtlichkeit zu! Und viel geduldiger bis Mittwoch! Das wird ab Donnerstag reich belohnt.

Gesundheit: Wenn Sie konzentriert bleiben, haben Sie alles gut im Griff. Hochform am Donnerstag und Freitag.

Beruf: Prüfungen, Verhandlungen und Vorstellungsgespräche ab Donnerstag! Da sind Sie unschlagbar.

Wassermann

Liebe: Passen Sie sich dem Tempo und den Bedürfnissen Ihres Partners an. Empathie ist ebenso wichtig wie eine vernünftige Haltung.

Gesundheit: Konzentriert zu bleiben ist am wichtigsten. Gönnen Sie sich die dafür nötigen Erholungspausen!

Beruf: Ökonomische Vernunft hat jetzt das Sagen. Warten Sie mit Entscheidungen bis Donnerstag zu!

Fische

Liebe: Ernüchterung nach dem Liebeshoch zu Ostern? Machen Sie kein Drama daraus, am Donnerstag und Freitag beruhigt alles wieder.

Gesundheit: Sie sind jetzt in absoluter Topform und attraktiver denn je. Nur nicht wieder zu viel des Guten!

Beruf: Keine unnötigen Aufregungen am Dienstag und Mittwoch! Ab Donnerstag bekommen Sie alles hin.