Hitzeschäden beim Haare stylen? Das war gestern!

Der HYDRALUXE PRO Haarglätter von Remington kommt ohne Hitzeschäden aus, denn er schafft bereits bei 170°C gleiche Ergebnisse in puncto Haarstyling wie ein professioneller Haarglätter bei 210°C.

Wie das funktioniert ist schnell erklärt: Bei jedem Glättzug werden Mikrowirkstoffe über die feuchtigkeitsspeichernde Keramikbeschichtung auf das Haar übertragen, die eine Barriere bilden und für ein ausgewogenes Gleichgewicht an Feuchtigkeit während des Treatments sorgen. Dadurch wird das Haar nicht nur glatter, sondern zusätzlich weicher und glänzender.

Hydracare Nebel Technologie

Im Detail sieht das Ganze dann so aus: Ein kühler Feuchtigkeitsnebel, der vom Haarglätter vor dem Glätten an das Haar abgegeben wird, entspannt das Haar. Kühler Nebel spendet viermal so viel Feuchtigkeit wie heißer Dampf. Dadurch ist weniger Hitze für ein langanhaltendes Styling erforderlich als bei trockenem Haar.