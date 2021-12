Mit dem Hilfsprojekt "ICH bin ICH & DU bist DU " sollen Patenschaften für Tiere oder Erlebnisgutscheine für die Zoowelt angeboten werden.

Michael Kneissler, Agenturleiter von „WITH FRIENDS GmbH“, und Elöd Ligeti Geschäftsfeldleiter von Digital Media w i e n w o r k - integrative Betriebe und Ausbildungs GmbH, rufen eine Aktion zu Gunsten des Haus des Meeres ins Leben. Die Idee zum wohltätigen Zweck das für das Groß und Klein-Wasserwelthighlight in Wien entstand bei einem privaten Besuch, der Geburtstagsfeier des Junior-Chefs, des Agenturleiters.

© Haus des Meeres ×

Unterwasserwelten

Im Haus des Meeres werden den Besucher*innen beeindruckende Unterwasserwelten im ehemaligen Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg geboten. Der Aqua Terra Zoo bringt mit seinem bunten, lebendigen Innenleben Kinderaugen zum Strahlen. Auf mittlerweile 11 Geschossebenen und rund 5.000m2 lassen sich über 10.000 Tiere beobachten. Neben der beeindruckenden Unterwasserwelt, wo sich Haie, Rochen, Schildkröten, Krokodile, Fische, Schlangen uvm. tummeln, lohnt es sich auch einen Ausflug zu den frechen neugierigen Äffchen zu machen. Nach dem neuen atemberaubenden 360° Haibecken im 7. Stock, lädt das Restaurant 360° OCEAN SKY mit Rundumblick über Wien zu einer Verschnaufpause ein.

© Adrian Almasan - Haus des Meeres ×

Corona-Maßnahmen

Als privat geführtes, gemeinnütziges Unternehmen ist das Haus des Meeres auf Eintrittsgelder angewiesen. Die Maßnahmen der Pandemie und notwendige Schließungen auf Zeit, sind leider nicht spurlos am Haus des Meeres vorübergegangen. Aufgrund fehlender Einnahmen, weiterlaufender Kosten für Mitarbeiter, der Pflege der Tiere, mussten zusätzlich zu den Krediten des neuen Zubaus Überbrückungskredite aufgenommen werden.

Spendenaktion

Rasch war klar- der kleine "Chef" und Michael Kneissler wollen helfen und rufen die Aktion "ICH bin ICH & DU bist DU" ins Leben. Von 13.-19.12.21 konnten Kunden beim Almstand WITH FRIENDS - dem Stand der Dinge „Bausteine“ zur Unterstützung des Tropenhauses als Weihnachtsgeschenk für Groß & Klein um € 20,- erwerben. Zusätzlich hat die Firma Elementry Wood & Stone bei jedem Kauf eines Teak Herzens oder Sterns € 10 für das Haus des Meeres gespendet. Die Aktion hat nun € 500,- an Spenden gebracht und wird am 24.12. im Haus des Meeres übergeben. Nutzen auch Sie die Chance die Zeit bis zum Christkind zu überbrücken und besuchen Sie das Haus des Meeres oder helfen Sie mit und werden Sie TierfreundInnen mit einer Patenschaft: Der gesamte Erlös kommt dem Haus des Meeres zugute.

TierpatIn werden

Es besteht die Möglichkeit Patenschaften für Tiere zu übernehmen. Auch online ist dies unter folgendem Link möglich: haus-des-meeres.at. Alle Besucher, Spender und Partner leisten somit einen wichtigen Beitrag, dem Zoo durch die schwere Zeit zu helfen. Neben einer Patenschaft können Sie auch Hilfe in Form von Spenden leisten. Das Haus des Meeres sagt DANKE für Ihre Unterstützung!

Spenden an:

Hinweis "ICH bin ICH & DU bist DU"

Haus des Meeres Aqua Terra Zoo GmbH

IBAN: AT571200010000323369

BIC: BKAUATWW

Bank Austria AG