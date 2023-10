× Hi Herbst, bye bye trockene Lippen mit den OYESS Lipbalms

WINTER IS COMING? – OH YES! Wir sagen bye bye zu trockenen und rissigen Lippen mit unseren Beauty-Buddies

SANFTE, WEICHE LIPPEN IM HERBST UND WINTER? Challenge accepted mit unseren natürlichen Lipbalms! Die besonders reichhaltige Formel verwöhnt deine Lippen mit Bio-Sheabutter, Bio-Jojobaöl und ausgewählten Bio-Wachsen. 100% Pflege, 100% natürliche Inhaltsstoffe, ohne Mikroplastik, Mineralöle, Palmöl und Parabene. Obendrauf tust du nicht nur dir und deinen Lippen etwas Gutes, sondern auch der Umwelt: Alle Lippenpflegestifte sind von der Stifthülle bis zur Verpackung komplett recycelbar, CO2-kompensiert, lokal in Deutschland produziert und garantiert frei von Tierversuchen. EXTRA KALT, EXTRA CARE Wenn es draußen extra kalt wird, brauchen deine Lippen Extra Care. Der OYESS Extra Care pflegt intensiv mit extra viel Bio-Sheabutter, extra viel Bio-Jojobaöl und als besonderes Extra mit Bio-Marulaöl und Bio-Hanföl. Super dezenter, natürlicher Geschmack und Pflege pur für spröde und trockene Lippen. Dein perfekte Begleiter, wenn niedrige Temperaturen auf Heizungsluft treffen! © oyess beauty GmbH × WENIGER EXTRA GEFÄLLIG? Kein Problem, es gibt noch 7 weitere unwiderstehlich-leckere Sorten, die deinen Lippen an kalten Tagen zu einem smoothen Auftritt verhelfen, unter anderem unser sinnlich-duftender OYESS Honey mit echtem Bio-Honig von glücklichen Bio-Bienen sowie hochwertige Bio-Sheabutter und Bio-Jojobaöl. Bio pur für all unsere Honigschnuten! Alle Sorten findest du exklusiv bei dm oder online unter https://www.dm.at © oyess beauty GmbH × UNSERE LIFEHACKS FÜR SMOOTHE HERBSTLIPPEN Neben deinem Lieblings-Lipbalm gibt es noch weitere Tipps, wie du deinen Lippen einen natürlichen Glow verleihst. Hier kommen unsere Favorites: It’s Spa o’clock: Gönn dir gelegentlich ein Lippenpeeling, um trockene Haut loszuwerden und deine Lippen weich und geschmeidig zu halten. Oder nimm dir eine kleine Auszeit mit einer Lippenmaske. Hello, Sunshine: Sonnenstrahlen im Herbst? - Oh yes, nehmen wir! Schütze deine Lippen unbedingt mit LSF. Wusstest du schon, dass alle unsere Lipbalms einen natürlichen LSF 6 haben? Stay hydrated: Hydrierte Lippen sind glückliche Lippen, also immer schön viel Wasser trinken. Stop bad habits: Vermeide es, an deinen Lippen zu kauen oder sie zu lecken. Schlaf ‘ne Nacht drüber: Versorg deine Lippen vor dem Schlafengehen mit einer großzügigen Schicht OYESS, damit sie sich über Nacht regenerieren können. OH YES, wir sind bereit für den Herbst. Du auch? Mehr Infos über OYESS findest du auf unserer Homepage oyess.de. Und für mehr tägliche Inspiration folg uns gerne auf Instagram.