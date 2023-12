Heute Nacht strahlt der Krebs-Vollmond

Mit Ende Dezember stehen nicht nur Weihnachten und Silvester an, sondern auch ein faszinierendes Naturphänomen mit kosmischen Auswirkungen: Der Vollmond strahlt im einfühlsamen Sternzeichen Krebs.

In der Nacht auf 27. Dezember 2023, ab ca. 01.33 Uhr, erreicht der Vollmond seinen Höhepunkt. Dann wird er den Nachthimmel durch sein faszinierendes Leuchten erhellen – vorausgesetzt natürlich, es ist wolkenlos.

Dabei handelt es sich um einen besonderen Vollmond – denn er hat bedeutenden Einfluss auf unsere Gefühle und zwischenmenschlichen Beziehungen. Dem Krebs-Vollmond wird nachgesagt, Emotionen zu intensivieren und dazu zu inspirieren, uns mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen.

Fokus auf emotionale Bindung und Empathie

Der Krebs-Vollmond am 27. Dezember beleuchtet die Bedeutung von Mitgefühl und Nähe in unseren Beziehungen. Er ist eine Zeit, in der emotionale Bindungen gestärkt und Empathie gefördert wird, besonders in familiären und freundschaftlichen Beziehungen. Dieser Vollmond, auch als "Julmond" bekannt, symbolisiert eine Zeit der Reflexion und des Zusammenhalts.

Die emotionalen Energien des Vollmonds im Krebszeichen beeinflussen alle Sternzeichen, wobei er besonders positive Veränderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen und im Familienleben fördert. Es ist eine ideale Zeit, um sich mit Familienangelegenheiten zu versöhnen, Konflikte beizulegen und mehr Harmonie im häuslichen Umfeld zu schaffen. Die Bindung zu Freunden, die für viele als "Wahlfamilie" gelten, wird ebenfalls verstärkt.

Besonders intensiv für Krebs, Skorpion und Fisch

Der Vollmond ist auch eine Gelegenheit für Selbstfürsorge und kreative Ausdrucksformen. Es ist wichtig, sich in dieser Zeit auf das eigene Wohlbefinden zu konzentrieren und den Gefühlen Raum zu geben. Wasserzeichen wie Krebs, Skorpion und Fische werden die Einflüsse dieses Vollmonds besonders intensiv spüren.

Neben dem Vollmond spielen andere astrologische Ereignisse eine Rolle, wie der Wechsel von Merkur in den Schützen, der zu Offenheit und inspirierenden Gedanken anregt. Der Konflikt zwischen dem Vollmond im Krebs und der Sonne im Steinbock hebt die Notwendigkeit hervor, einen ausgewogenen Umgang mit Verantwortlichkeiten und emotionalen Bedürfnissen zu finden.

Der Krebs-Vollmond ist somit eine Zeit, das Jahr emotional und liebevoll abzuschließen, indem man über Beziehungen reflektiert und sich Zeit für Herzlichkeit und Verständnis nimmt.