× Herzogin Kate: Look mit <br> einer Message

Herzogin Kate (40) setzte beim Gottesdienst zum Commonwealth Day ein modisches Statement.

Es scheint als habe Herzogin Kate (40) beim Gottesdienst zum Commonwealth Day am Montag, ihre Unterstützung für die Ukraine gezeigt. Laut britischen Medienberichten soll das blaue Ensemble von Designerin Catherine Walker, samt passendem Hut und Pumps von Rupert Sanderson, ein modisches Statement gewesen sein. Denn das Blau ihres maßgeschneiderten Mantelkleides erinnert doch sehr stark an eine der Farben in der Nationalflagge der Ukraine.

Herzogin Kate ganz in Blau – eine Botschaft?

Auch den Schmuck bewusst gewählt

Auch der Schmuck der Herzogin sei bewusst gewählt worden sein. Denn laut Daily Mail habe sie das Saphir-Schmuckset, das einst Prinzessin Diana gehört habe, bereits im Oktober 2020 getragen, also sie und Ehemann Prinz William (39) den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44) und seine Frau Olena (44) im im Buckingham Palast begrüßten.

Das Saphir-Schmuckset gehörte einst Prinzessin Diana.