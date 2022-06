Hadid-Schwestern schocken mit Undercut am Laufsteg

Für die Runway-Show von Designer Marc Jacobs ließen sich die Model-Schwestern Gigi und Bella Hadid umstylen.

Schock bei den Fans von Bella (25) und Gigi Hadid (27). Bei der Marc Jacobs Fall 2022 Fashion Show in New York überraschten die beiden Model-Schwestern am Runway mit einem radikal neuen Look.

© Getty Model Bella Hadid bei der Laufsteg-Probe für Marc Jacobs. ×

Im Gothic-Look am Laufsteg

Nicht nur ihre Frisur wurde mit scheinbar abrasierten Seiten, einem kurzen Pony und langen, schwarzen Haaren drastisch verändert, auch ihre Augenbrauen schienen abrasiert und die Augen wurden im düsteren Gothic-Look geschminkt.

© Instagram "Boo" schreibt Model Gigi Hadid unter ihr Selfie auf Instagram.

Abrasiert oder Perrücke?

Aber keine Angst – bereits am Tag danach wurde Bella mit gewohnt langen Haaren und Augenbrauen beim Spaziergang im Big Apple gesichtet. Die krasse Typ-Veränderung war (zum Glück) nur temporär. Eine Meisterleitung der Visagisten, denn auch wenn der Look nicht unbedingt dem geltenden Schönheitsideal entsprach, kam er zumindest glaubhaft rüber!