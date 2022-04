Grammys 2022: Die besten Looks am Red Carpet

Wir zeigen Ihnen die besten Outfits der 64. Grammy-Awards.

Eine Woche nach den Oscars wurden am Sonntag in Las Vegas zum 64. Mal die Grammys verliehen. Grund genug für die Stars, sich ein weiteres Mal in Schale zu werfen. Dabei zeigten sich die Promis vor allem in sehr außergewöhnlichen Looks.

Dua Lipa überrascht mit Platinblond

Wesentlich eleganter präsentierten sich etwa Lady Gaga (36) und Paris Hilton (41). Das Kult-Girl-Ikone setzte auf transparenten Glitzer-Stoff. Unser Liebling: Sängerin Dua Lipa (26) im gewagten Versace-Dress und mit platinblondem Haar. Klicken Sie sich durch die besten Looks!