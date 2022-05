Glamour pur am Red Carpet in Cannes

Wir zeigen Ihnen die schönsten Roben bei den 75. Filmfestspielen.

Auch am zweiten Tag der 75. Filmfestspiele in Cannes standen die Roben der Promi-Damen im Fokus. Noch bis 28. Mai präsentieren wieder zahlreiche Hollywood-Größen ihre schönsten Outfits beim alljährlichen Spektakel an der französischen Côte d'Azur.

Adriana Lima zeigte stolz ihren Babybauch

Unser Liebling: Eva Longoria (47) in einer schulterfreien Glitzer-Robe und XL-Ponytail. Model Adriana Lima (40) begeisterte in einem aufsehenerregenden schwarzen Kleid und XXL-Cut-out, aus dem ihr mittlerweile stattlicher Babybauch hervorblitzte.

