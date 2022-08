Das Vienna Rumfestival und der Ginmarkt Wien gehen am 16. und 17. September in der Wiener Ottakringer Brauerei in die nächste Runde. Der Kartenvorverkauf hat bereits gestartet. Die Tickets sind für alle Rum- und Ginliebhaber*innen wieder im Zeitkarten-Modell erhältlich.

Das Zeitkarten-Modell Pro Messe und Veranstaltungstag können Gäste zwischen unterschiedlichen Time-Slots, zu denen eine limitierte Personenanzahl zugelassen wird, wählen. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Zeit-Slots nochmal erweitert auf insgesamt vier Stunden. So kann man das großartige Ambiente noch länger genießen! Nähere Infos zu den Time-Slots sind unter www.rumfestival.at und www.ginmarkt.at zu finden! JETZT MITSPIELEN UND GEWINNEN Die größte Rum-Fachmesse im Herzen Europas Mit dem Vienna Rumfestival wird Wien heuer zum siebten Mal zum internationalen Hotspot rund um das Thema Rum. © Alexander Felten × Über 100 Produzent*innen und Aussteller*innen präsentieren hunderte Sorten Rum aus aller Welt. Gäste haben die einzigartige Möglichkeit, über 300 Sorten Rum zu entdecken. Das außergewöhnliche Setup, die Dekoration und kubanische Musik schaffen eine einmalige Atmosphäre. Ginmarkt Wien Parallel zum Vienna Rumfestival findet in den weitläufigen Räumlichkeiten der Ottakringer Brauerei der Ginmarkt Wien statt. Es ist das erste Festival Österreichs, das sich exklusiv mit dem Thema Gin, sowie mit Fillern und Mixern befasst. Gin Produzent*innen und Barkeeper*innen präsentieren an unterschiedlichen Ständen zahlreiche nationale und internationale Marken. Ein Live-DJ, eine Indoor Food- & Bar-Area und vieles mehr runden das Programm ab! Unter anderem ist auch ROKU Japanese Craft Gin - Wer gern Gin trinkt und nach neuen Geschmackserlebnissen abseits des Gewöhnlichen sucht, sollte diesen Gin als Gin Tonic oder in Cocktails unbedingt probieren. Zu gewinnen gibt es 5x2 Tickets für das Gin Market Festival in der Ottakringer Brauerei in Wien. JETZT MITSPIELEN UND GEWINNEN Tickets sichern Ab sofort steht ein Kontingent an Vorverkaufstickets zur Verfügung. Die Zeitslot-Tickets für beide Veranstaltungen in der Wiener Ottakringer Brauerei sind auf www.ginmarkt.at und www.rumfestival.at sowie unter www.oeticket.com und in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen erhältlich.