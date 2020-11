Wir verlosen eine Qbo TOUCH Kafeemaschine

Im festlichem Rot passt sie perfekt zur Vorweihnachtszeit!

Die QBO-Familie darf sich über Zuwachs freuen! Seit diesem Herbst hat die große Qbo YouRista eine kleine Schwester, die Qbo Touch. Das kleinere Modell ist perfekt für Coffee-Puristen, die guten Kaffee ohne Schnickschnack lieben und ganz genau wissen, wie er ihnen am besten schmeckt. Lieblings-Würfelsorte auswählen, Getränketaste und Tassenmenge individuell einstellen und basta! Dank ihres patentierten PressBrew™-Verfahrens werden die Qbo-Würfel während der Brühung je nach Getränk bis zu 19 bar zusammengepresst. Gepaart mit dem kontrollierten Wasserdurchfluss wird sichergestellt, dass der Kaffee optimal extrahiert wird.

© QBO

Natürlich kann man die Qbo auch über die App steuern: Neben den vorab eingestellten Getränken Espresso, Caffè und Caffè Grande gibt es in der App drei frei programmierbare Getränketasten. Die Qbo TOUCH ist in drei verschiedenen Farben in allen Tchibo Filialen sowie im Online-Shop um 99 Euro erhältlich.