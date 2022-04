Umstyling gewinnen

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück sind Sie dabei!

Die neue Jahreszeit weckt die Lust auf Veränderung. MADONNA erfüllt drei Leserinnen einen Makeover-Wunsch und verlost gemeinsam mit Edel-Intercoiffeur Strassl-Schaider ein großes Frühling-Umstyling. Dieses findet am Montag, dem 25. April, ab 10 Uhr im Auhof­center (Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien) statt. Die drei Gewinnerinnen werden vor Ort nicht nur haartechnisch umgestylt, sondern bekommen zudem noch ein den neuen Look ergänzendes wunderschönes Make-up sowie ein dazu passendes Fashion-Styling! Das imposante Vorher-Nachher-Ergebnis wird in der MADONNA-Ausgabe vom 14. Mai und parallel dazu auf oe24.TV prominent präsentiert.

Teilnahme ab sofort via E-Mail: Bewerbungen mit Foto und kurzer Angabe, warum Sie sich ein Umstyling wünschen an teilnahme@oe24.at