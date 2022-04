Styling-Doppel mit Mama gewinnen

Die Brow-Expertinnen von RefectoCil setzen die Augen und Wimpern der glücklichen Gewinnerinnen perfekt in Szene.

Gemeinsam mit RefectoCil laden wir Sie und Ihre Mutter zu einem ganz besonderen Beauty Afternoon in die Skybar RED des neuen Radisson Hotel Vienna ein. Am 20. Mai von 13.30 bis 16.30 Uhr verwöhnen die Expertinnen von RefectoCil die Gewinnerinnen mit einem gemeinsamen Augenbrauen- und Wimpernstyling. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit aktuellem Mutter-Tochter-Schnappschuss via Mail an teilnahme@oe24.at – wir wünschen Ihnen viel Glück!