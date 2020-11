Mit SONY zu einem geheimen Online-Konzert

MADONNA verlost ein Ticket für ein privates Web-Konzert inklusive Sony-Kopfhörern für ungestörten Sound.

SONY und MADONNA wollen einem Gewinner oder einer Gewinnerin die Zeit im Lockdown auf musikalische Art versüßen. Am Abend des 30. Novembers steigt ein privates Online-Konzert für ein ausgewähltes Publikum. Der Act ist noch streng geheim, dafür können wir Ihnen jetzt schon verraten, was das Gewinner-Package beinhaltet. Neben dem E-Konzertticket darf man sich auf ein Paar Noise-Cancelling-Kopfhörer im Wert von 369 Euro von SONY freuen. Die neuen WH-1000XM4 von Sony bieten erstklassigen Sound und blenden Umgebungsgeräusche effektiv aus. Damit sind sie das perfekte Gadget für das Home-Office! Das Klangerlebnis wird durch Smart-Listening-Technologie automatisch personalisiert und der Akku ermöglicht bis zu 30 Stunden Musikgenuss. Mit etwas Glück sind Sie am 30. November virtuell dabei und können Live-Musik in bester Klangqualität lauschen. Wir drücken die Daumen! #SonyPrivateConcert #WH1000XM4